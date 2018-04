Julija Skripal pääsi sairaalasta, vietiin salaiseen paikkaan

STT, AFP

Lontoo

Britanniassa myrkytetyn ex-kaksoisagentin Sergei Skripalin tytär Julija on päässyt pois sairaalasta, kertoo BBC. Julija Skripal, 33, on viety sairaalasta salaiseen paikkaan. Sergei Skripal, 66, on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänenkin tilansa on kohentunut.

Isä ja tytär löydettiin runsas kuukausi sitten myrkytettyinä puistosta Salisburyssa. Britannia syyttää myrkkyiskusta Venäjää, joka on torjunut epäilyt.

Brittilehdille vuodettujen tietojen mukaan myrkytyksessä käytetyn Novitshok-aineen epäillään olleen peräisin Moskovan kaakkoispuolella Shihanin kaupungissa sijaitsevasta laitoksesta. Britannian puolustusvoimien testilaboratorio ei ole pystynyt varmistamaan myrkyn alkuperää, mutta pitää todennäköisenä, että sen taustalta löytyy valtiollinen toimija.