Kainuulaisen joulutorin väki turvassa Strasbourgin ammuskelusta

Ammuskelu sattui vain 200 metrin päässä Kainuulaiselta joulutorilta.

JEAN-MARC LOOS

Poliisit partioivat Strasbourgin keskustassa olevalla joulutorilla, missä tiistai-illan ammuskelu tapahtui.

Ulkomaat Julkaistu 12.12.2018 klo 00:14

Taru Paavoseppä ja STT Kukaan kainuulaisen joulutorin väestä ei loukkaantunut Strasbourgin keskustan joulutorilla tiistai-iltana sattuneessa ammuskelussa, jossa kuoli poliisilähteiden mukaan kaksi ihmistä. Viimeisimpien tietojen mukaan vakavasti haavoittuneita on 11. Ainakin yksi asemies avasi tulen kaupungin keskustassa lähellä joulumarkkinoita. Tapaus sattui aivan Strasbourgin keskustorilla Kleber-aukiolla. Kainuulaisten joulutori on Gutenbergin torilla vain noin 200 metrin päässä. – Meidän ihmiset ovat kaikki turvassa. He olivat menneet heti läheiseen baariin suojaan ammuskelua kuultuaan, Kainuun Sanomien Hannoverista tavoittama Akke Virtanen Kalevala Spiritistä kertoi puoli yhdentoista aikoihin illalla. Kainuulaisella joulutorilla Strasbourgissa on töissä noin 30 ihmistä. – En yhtään vähättele tapahtumaa, mutta tällainen tämä maailma nykyään on. Varmasti tämä vaikuttaa osaltaan joulutunnelmaan, mutta toivottavasti ei kovin paljon. Surullista, Virtanen totesi. Maanantaina Kainuulaisella joulutorilla esiintyi myös 8-henkinen kainuulainen tanssiryhmä Äijät. Tiistaina he tanssivat Suomalaisella joulutorilla Brysselissä. – Huh, huh. Rupeaa ihan puistattamaan, kun nyt sain tietää, miten lähellä ammuskelu oikeasti tapahtui, Äijien Marko Karvonen kertoi illalla. – Strasbourg vaikutti Brysseliin verrattuna rauhalliselta, ja sitten sattuu tällaista, Karvonen päivitteli. Äijät esiintyi Strasbourgissa perjantaista maanantaihin, mutta siirtyi tiistaiksi Brysseliin. Poliisi evakuoi Strasbourgin keskustan ampumavälikohtauksen jälkeen. Paikallisviranomaiset kehottavat yleisöä pysymään rauhallisena, pysymään sisätiloissa ja noudattamaan ohjeita ja varoittavat levittämästä huhuja. Joulumarkkinat houkuttelevat Strasbourgiin vuosittain miljoonia turisteja. Tällä hetkellä myös europarlamentti on koolla Strasbourgissa. Paikalla oleva europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) kertoo Twitterissä, että parlamentin ovet on lukittu. Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kertoi, että hänen avustajansa on parlamentissa sisällä ja hän itse on keskustassa syömässä ja yrittää päästä takaisin salikeskusteluun. Liisa Jaakonsaari (sd.) kertoo olevansa jumissa jo toista tuntia Strasbourgin keskustassa ampumistapauksen vuoksi. – Vähän hermostunut tunnelma, kun kadut hotelliin on suljettu, hän kirjoittaa Twitterissä. Keskustan Anneli Jäätteenmäki kertoo niin ikään Twitterissä, että parlamentin työ jatkuu normaalisti, vaikka ulos ei pääse. EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen luonnehtii Twitterissä iskua järkyttäväksi iskuksi ihmisyyttä vastaan.

Kainuulaisilla on pian parinkymmenen vuoden kokemus joulutorien pitämisestä Saksassa. Kainuulaisia tuotteita on myyty ja myydään tänäkin vuonna Stuttgartissa, Leitzigissa ja Hannoverissa. Tänä vuonna Kalevala Spiritillä on joulutorit myös Strasbourgissa Ranskassa sekä Belgian Brysselissä, missä tämän vuoden kunniavierasta Suomea edustaa Kainuu.