Kalifornian maastopalot laajenivat historiallisen pahoiksi

STT, AFP

Clearlake Oaks

Yhdysvalloissa Kaliforniassa riehuvat kaksi maastopaloa ovat laajentuneet niin, että yhdessä ne muodostavat osavaltion historian suurimman tunnetun maastopalon. Maastoa on palanut yhteensä jo lähes 120 000 hehtaaria, mikä on Los Angelesin kaupungin kokoinen alue tai puolet suurempi kuin koko pääkaupunkiseutu Suomessa.

Lämpötilat nousivat tänään paloalueella, mikä kuivatti maastoa entisestään. Tilannetta pahensi voimakas tuuli.

Kalifornian palolaitoksen Calfiren mukaan paloalueesta vain 30 prosenttia on palolaitoksen hallinnassa. Kaksi ihmistä on kuollut paloissa. Paloja sammuttamassa on noin 14 000 palomiestä ja muun muassa kaksi DC-10-lentokonetta sekä Boeing 747 -kone, jotka pudottavat palojen päälle vettä.

Osavaltion pohjoisosassa on käynnissä toinen maastopalo, jonka suuruus on yli 66 000 hehtaaria.