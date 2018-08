Kanada ja Yhdysvallat hieroivat edelleen Nafta-sopimusta

STT, AFP

Washington

Kanadan ja Yhdysvaltain neuvottelijat eivät olleet vielä perjantai-iltana Suomen aikaa päässeet sopuun Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan uudistamisesta. Kenkä on puristanut varsinkin maitotuotteiden takia.

Yhdysvallat on vaatinut Kanadan suojellun maitoteollisuuden avaamista kilpailulle, mutta Kanada on kieltäytynyt tästä. Kanada sääntelee maidon tuotantoa ja hintaa. Ulkomailta tuotavasta maidosta on maksettava tuontitullit.

Neuvotteluja käyvät Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland ja Yhdysvaltain kauppaedustaja Robert Lighthizer.

Aiemmin päivällä Lighthizerin tiedottaja sanoi, että Kanada ei ole tehnyt neuvotteluissa myönnytyksiä maataloustuotteidensa kohdalla.

Freeland puolestaan sanoi, että tavoitteena on hyvä sopimus, ei mikä tahansa sopimus.

– Me hyväksymme vain sellaisen sopimuksen, joka on hyvä Kanadalle, Freeland sanoi.