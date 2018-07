Kanadassa ammuttu 14:ää ihmistä – ainakin yhden kerrotaan kuolleen ja nuori tyttö on kriittisessä tilassa

Toronto on Kanadan suurin kaupunki.

Ossi Rajala

Kanadassa Toronton kaupungissa on ammuttu yhteensä 14:ää ihmistä. Toronton poliisi kertoo Twitterissä, että ainakin yksi aikuinen nainen on kuollut ja yksi nuori tyttö on kriittisessä tilassa.

Epäilty ampuja on myös kuollut. Häntä ei ole laskettu 14 uhrin joukkoon.

Toronton poliisin mukaan ampuja käytti käsiasetta.

Toronto Sun-lehden mukaan ampuja olisi tappanut itsensä ja poliisi olisi ampumisen jälkeen etsinyt hänellä mahdollisesti olleita räjähteitä.

Todistajien sanotaan kuulleen yli 20 laukausta.

Ampuminen tapahtui kymmeneltä illalta paikallista aikaa Greektownin kaupunginosassa paikalla, jossa on paljon ravintoloita, kahviloita ja kauppoja.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ampumiset ovat lisääntyneet Torontossa huomattavasti viime aikoina. Viranomaisten mukaan kyseessä on ollut erityisesti jengien välinen väkivalta. Toronton poliisi on hiljattain pyrkinyt vähentämään aseväkivaltaa voimakkaammalla läsnäololla kaupungissa.

Toronto on Kanadan suurin kaupunki, jossa on yli 2,7 miljoonaa asukasta.