Kardinaali todettiin syylliseksi kuoripoikien hyväksikäyttöön Melbournen katedraalin sakastissa – tuomio luetaan keskiviikkona

Kardinaali George Pell (keskellä) lähti Melbournen oikeussalista tiistaina. Hänet todettiin syylliseksi katedraalin kuoripoikien seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Seppo Ylönen, Reuters

Vatikaanin varainhoitaja, kardinaali George Pell on todettu syylliseksi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön Australiassa.

Victorian piirikuntaoikeuden mukaan Pell käytti seksuaalisesti hyväksi kahta 13-vuotiasta kuoripoikaa Melbournen katedraalin sakastissa vuonna 1996. Hän oli tuolloin Melbournen arkkipiispa.

Toinen pojista kuoli vuonna 2014.

Oikeus teki ratkaisunsa jo joulukuussa, mutta se voitiin julkistaa lakiteknisten syiden vuoksi vasta nyt. Tuomio julistetaan keskiviikkona.

Syytekohtia oli viisi. Kukin niistä voi tuoda enimmillään kymmenen vuoden vankeustuomion.

Paavin läheinen avustaja

Pell on kiistänyt syytteet. Pellin puolustusasianajajat ovat valittaneet tuomiosta kolmella perusteella. Jos jokin niistä hyväksytään, on edessä uusi oikeudenkäynti.

Suuri joukko toimittaja piiritti kardinaali Pelliä, kun hän poistui Melbournen oikeussalista. Elossa oleva hyväksikäytön uhri, jonka oikeaa nimeä ei ole paljastettu, huusi Pellille ”pala helvetin tulessa”.

77-vuotias kardinaali Pell on katolisen kirkon korkea-arvoisen henkilö, joka on saamassa tuomion lasten hyväksikäytöstä. Hän on ollut paavi Franciscusin läheinen avustaja. Pell on ollut virka-asemaltaan Vatikaanin hierarkian kolmonen.

Ballaratin kaivospaikkakunnalta kotoisin oleva George Pell oli kahden vuosikymmenen ajan Australian katolisen kirkon tärkein henkilö Sydneyn arkkipiispana. Siitä hän kohosi vielä Vatikaanin virkahierarkian kolmospaikalle vuonna 2014..

”Abortti pahempi kuin hyväksikäyttö”

George Pell luettiin näkemyksiltään katolisen kirkon konservatiiveihin.

Vuonna 2002 hän sanoi maailman nuorisopäivän tapahtumassa Torontossa, että ”abortti on pahempi moraalinen skandaali kuin nuorten ihmisten seksuaalinen hyväksikäyttö, koska abortti on aina ihmiselämän tuhoamista”.

Pellin tuomio on uusin ketju katolisen kirkon skandaalien sarjaan, jossa papiston jäsenet ovat syyllistyneet alaikäisten hyväksikäyttöön.

Tapauksia on tullut päivänvaloon varsinkin Yhdysvalloissa, Chilessä ja Australiassa. Vatikaania on syytetty yrityksistä peitellä tapauksia.

Aivan viime aikoina suunta on kuitenkin muuttunut. Viime viikolla pidettiin Vatikaanissa suuri kokous, jossa pohdittiin keinoja päästä hyväksikäyttöskandaalien kirouksesta.

Tuhansia uhreja

Kardinaali Pell erosi vuonna 2016 Vatikaanin talousministerin tehtävistä voidakseen keskittyä oikeudenkäyntiin.

Pell siirrettiin viime vuoden puolella syrjään paavin lähimpien neuvonantajien ryhmästä.

Vuonna 2017 Australian hallitus esitteli viisivuotisen tutkimuksen tulokset kirkkokunnissa ja muissa instituutioissa. Tutkimuksen lähtökohtana oli väite siitä, että kirkko on suojellut pedofiilipappeja siirtelemällä heitä seurakunnasta toiseen.

Tutkimuksen mukaan seitsemää prosenttia Australian katolisen kirkon papeista oli syytetty vuosina 1950 – 2010 seksuaalirikoksista lapsia kohtaan, mutta että vain harvat tapaukset johtivat oikeudenkäynteihin.

Hallituksen selvityksen mukaan Australian katolinen kirkko on maksanut tuhansille hyväksikäytön uhreille korvauksia yhteensä 276 miljoonaa Australian dollaria (174 miljoonaa euroa) vuoden 1980 jälkeen.

Samanlaisia ongelmia on ollut myös Australian anglikaanikirkossa. Hallituksen selvityksen mukaan 1 100 on ilmoittanut lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä 35 vuoden aikana anglikaanikirkon piirissä.