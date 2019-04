Katainen: EU on varautunut Britannian äkkieroon – satoja tullimiehiä jo palkattu ja terveysasioihin kiinnitetty paljon huomiota

EU:n komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) hämmästelee EU-politiikan vähäisyyttä Suomen vaalikeskusteluissa.

Kirsi Turkki

Helsinki

EU:n komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) painottaa, että EU:lla ei ole viime hetken brexit-tarjousta.

– Monesti ajatellaan, että kun EU:ssa menee asiat riittävästi solmuun, niin löydetään jokin viime hetken ratkaisu. Monesti on löytynytkin. Tämä ei ole sellainen asia, että kun vielä kiristetään, niin sitten löydetään jokin ratkaisu. Jos ratkaisu on, jos sitä ylipäänsä on tarjolla, niin se on Britannian päässä. Aika moni Britanniassa on jo hyväksynyt sen, että erosopimusta ei voi neuvotella uudelleen.

Katainen tapasi suomalaismediaa maanantaina Helsingissä. Kataisen mukaan on loogista ajatella, että Britanniassa ajaudutaan kohti kovaa brexitiä eli äkkieroon huhtikuun 12. päivä.

Britannian piti alkuperäisen aikataulun mukaan erota EU:sta viime perjantaina 29. päivä maaliskuuta, mutta brittiparlamentti hylkäsi silloin jo kolmannen kerran erosopimuksen.

Britannialla on nyt kaksi viikkoa aikaa kertoa mihin se aikoo ryhtyä. Vaihtoehtoina ovat ainakin äkkiero eli sopimukseton brexit, pehmeämpi brexit, kansanäänestys hallituksen brexit-sopimuksesta tai parlamenttivaalit. Mikäli britit anoisivat EU:lta pitkää brexit-lykkäystä, he joutuisivat järjestämään eurovaalit toukokuussa.

Seurauksia yritetään pehmentää

Komissio on viime perjantaina antamansa tiedotteen mukaan täysin varautunut Britannian äkkieroon joulukuusta 2017 lähtien.

– On koko joukko varautumissuunnitelmia, jos kova brexit toteutuu. Vaikka tiedetään miten toimitaan, niin se ei poista seuraamuksia. Yritetään pehmentää lyhyen aikavälin seurauksia niin paljon kuin voidaan. On kiinnitetty erityisen paljon huomiota ihmisten terveyteen liittyviin kysymyksiin ja lääkehuoltoon, ettei tapahtuisi sellaisia asioita, joilla vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Varautumista kovaa brexitiin kuvaa Kataisen mukaan myös se, että jäsenmaihin on palkattu satoja tullimiehiä lisää.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on kutsunut brexitin takia EU-maiden johtajat ylimääräiseen huippukokoukseen 10. päivä huhtikuuta, joten Britannia joutuu kertomaan suunnitelmistaan jo ennen kokouksen alkua.

– Huippukokouksessa voidaan sitten käydä esityksiä läpi.

EU-politiikka piilossa vaaleissa

Katainen hämmästelee, että Suomen eduskuntavaalikeskusteluissa EU-asiat eivät ole olleet lainkaan esillä.

– EU-asiat veivät 15-40 prosenttia viikoittaisesta työajastani pääministerinä.

Aiemmin vaalipaneeleissa poliitikkoja haastettiin Kataisen mukaan myös EU-politiikasta. Syynä voi hänen mukaansa olla ennen kaikkea ajattelemattomuus. EU-politiikan merkittävyyttä ei ole nähty. Myös puolueet voisivat olla aktiivisempia kertomaan siitä, mihin asioihin vaikuttaisivat EU-tasolla.

– EU-politiikka on jäänyt ehkä kuolleeseen kulmaan. On ajateltu, että puhutaan EU:sta sitten kun on EU-vaalit. Vähintään yhtä tärkeää kuin mepit on se, kuka on Suomen hallituksessa. Puheenjohtajien pitäisi kertoa viisi asiaa, joita aikoo ajaa EU:ssa läpi.

Kataisen mukaan esimerkiksi ilmastonmuutoksessa puhutaan vain siitä, mitä Suomessa voidaan tehdä.

– Olisi voitu laajentaa myös siihen, mitkä ovat ne politiikkatoimet, joita voidaan EU-tasolla tehdä.

Katainen uskoo, että tällaiselle EU-keskustelulle maaperä olisi otollinen. Tutkimusten mukaan suomalaiset mieltävät, että esimerkiksi maahanmuutto, ilmastonmuutos ja jäsenvaltioiden taloustilanne pitäisi ratkaista EU-tasolla.

– Hallitukset voivat olla sopeutujia tai aloitteiden tekijöitä. Pienistä maista voi tulla merkittäviä aloitteita, jotka johtavat lainsäädäntöön.

Jatkosuunnitelmat auki

Omista jatkosuunnitelmistaan Katainen oli vielä vaitonainen. Nykyinen komissio jatkaa toukokuun EU-vaalien jälkeen pitkälle syksyyn asti eli niin kauan kuin uudet komissaarit saadaan valittua.

– Ei kuulla vielä tänään jatkosuunnitelmista, koska en tiedä niitä.

Kataisen mukaan hänellä on kiva fiilinki pohtia, mikä muu voisi sytyttää kuin politiikka. Kataisen puoliso Mervi Katainen (kok.) on Uudellamaalla kansanedustajaehdokkaana. Katainen kertoi tukevansa vaimonsa vaalityötä luukuttamalla eli jakamalla esitteitä postilaatikoihin.