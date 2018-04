Kauhujutut rokotuksista niittävät tuhoa Romaniassa

Arto Tulima

STT, AFP

Bukarest

Rokotteista leviävät huhut ovat saaneet tuhoisia seurauksia Romaniassa, jossa viime aikojen tuhkarokkoepidemia on levinnyt laajasti. Noin 12 000 ihmistä on vuoden 2016 jälkeen sairastunut tuhkarokkoon. Heistä 46 on kuollut. Kuolleista 39 oli alle kolmivuotiaita lapsia, jotka eivät olleet saaneet rokotuksia.

Terveysviranomaiset kertovat monien vanhempien kieltäytyvän rokotuksista kuultuaan perättömiä väitteitä, että rokotukset aiheuttaisivat autismia.

– Ihmiset ovat epäluuloisia, koska he lukevat kaiken maailman juttuja netistä, sanoi Prahovan julkisen terveyden virastossa työskentelevä lääkäri Silvana Dan.

Tuhkarokkotapaukset ovat yleisiä köyhän ja heikosti koulutetun romaniväestön keskuudessa. Romaniassa vain 75 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotusturvan tuhkarokkoa vastaan.