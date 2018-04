Kemiallisten aseiden käytön tutkinta Syyriassa ei päässyt vieläkään alkuun

ANDY RAIN

Britanniassakaan kaikki eivät kannata Syyriaa vastaan tehtyjä iskuja. Mielenosoittajat vativat Lontoossa parlamenttitalon edustalla, että Syyrian pommittaminen on lopetettava.

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajat eivät päässeet maanantainakaan Syyrian Dumaan. Järjestön pääsihteeri Ahmet Üzümcün mukaan Venäjä ja Syyria vetosivat turvallisuussyihin ja estivät tarkastajien pääsyn alueelle.

Tarkastajien piti päästä aloittamaan tutkimuksensa Dumassa jo sunnuntaina, mutta sen sijaan he joutuivat tyytymään syyrialaisviranomaisten tapaamiseen hotellissa Damaskoksessa.

Venäjän viranomaiset kertoivat maanantai-iltana odottavansa, että tarkastajat pääsisivät Dumaan keskiviikkona. Heidän mukaansa alueen teitä raivattiin yhä miinoista.

Maailman terveysjärjestön mukaan yli 40 ihmistä sai surmansa Dumaan Itä-Ghutaan tehdyssä iskussa runsas viikko sitten. Länsimaat ovat syyttäneet Syyrian hallintoa kemiallisten aseiden käyttämisestä iskussa.



Todisteet kemiallisten aseiden käytöstä häviävät nopeasti, joten tutkimusten pelättiin epäonnistuvan viivästyksen vuoksi.

Britannia syytti viivyttämisestä

Britannia syytti maanantaina Venäjää tarkastajien tahallisesta viivyttämisestä. Lisäksi Yhdysvallat epäili, että Venäjä olisi tuhonnut tai väärentänyt todistusaineistoa Dumassa.

– Olemme huolissamme siitä, että he ovat saattaneet peukaloida aineistoa pilatakseen OPCW:n yritykset toteuttaa tehokas tutkinta, Yhdysvaltojen OPCW-lähettiläs Ken Ward sanoi järjestön hätäkokouksessa.

Venäjä kiisti syytökset. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan moiset väitteet ovat perättömiä. Myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kiisti syytökset todistusaineiston peukaloimisesta. Hänen mukaansa mitään iskua kemiallisilla aseilla ei koskaan tapahtunut ja Britannia lavasti koko asian.

Ranska puolestaan vaati kansainväliseltä yhteisöltä apua OPCW:lle, jotta Syyrian salainen kemiallisten aseiden ohjelma saataisiin hävitettyä.

– Me kaikki tiedämme, että Syyria on pitänyt yllä salaista aseohjelmaa vuodesta 2013. Faktat ovat olemassa, mutta he kertovat räävittömiä valheita ja kieltävät asiat absurdilla tavalla, sanoi kokoukseen osallistuva Ranskan suurlähettiläs Phillipe Lalliot.

USA lykkäsi pakoteilmoitusta

Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa, että se harkitsee yhä uusia Venäjän vastaisia pakotteita maan osallisuudesta Syyrian kemiallisten aseiden ohjelmaan. Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta niitä on luvassa lähitulevaisuudessa.

– Pohdimme asiaa, mutta meillä ei ole vielä mitään ilmoitettavaa, Sanders kommentoi.

Vielä sunnuntaina Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi, että valtiovarainministeri Steven Mnuchin kertoisi uusista pakotteista maanantaina. Haleyn mukaan pakotteiden kohteina olisi yrityksiä, jotka toimittivat Syyrian hallinnolle materiaalia kemiallisten aseiden valmistukseen.

Pakotteiden viivästymisen syystä ei ollut maanantaina tietoa. Yleensä pakotteita valmistellaan vähintään viikkojen ellei kuukausien ajan.