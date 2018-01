Kohun keskelle joutunut Trumpin ex-strategiapäällikkö Bannon jättää Breitbartin

STT, AFP

New York

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon on lähtenyt äärioikeistolaisen Breitbart Newsin johdosta. Asiasta kerrotaan tiedotteessa julkaisun nettisivulla.

New York Timesin mukaan Bannonin lähtöä ajoi uutissivuston taloudellinen tukija Rebekah Mercer. Breitbartin tiedotteessa ei kuitenkaan oteta kantaa, erotettiinko Bannon vai lähtikö hän oma-aloitteisesti.

Bannon kuului Breitbartin johtoon vuodesta 2012 lähtien. Valkoisen talon strategiapäällikkönä Bannon toimi Trumpin presidenttikauden ensimmäisten kuukausien ajan, mutta jätti tehtävän viime vuoden elokuussa. Valkoisen talon tehtäviä hoitaessaan Bannon oli tauolla uutissivuston tehtävien hoitamisesta.

Bannonin tulkittiin arvostelleen Trumpin poikaa

Bannon on ollut kohun keskellä uuden Trumpia käsittelevän kirjan takia. Kirjassa Bannonin tulkitaan syyttävän presidentin poikaa Donald Trump Jr:ää maanpetoksellisesta toiminnasta.



Kohun myötä Bannon on yrittänyt pehmentää kommenttejaan. Sunnuntaina antamassaan julkilausumassa Bannon painotti että Donald Trump Jr on sekä patriootti että hyvä mies. Bannonin mukaan hänen kommenttejaan on tulkittu väärin ja kritiikki kohdistui hänen mukaansa lähinnä entiseen kampanjapäällikköön Paul Manafortiin.

Bannonin antama kritiikki liittyy Trump Jr:n, Trumpin vävy Jared Kushnerin ja entisen kampanjapäällikkö Manafortin tapaamiseen venäläisen asianajajan kanssa. Tapaamisessa oli määrä saada arkaluontoista materiaalia Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista.

Bannonin kohua herättäneet kommentit ovat toimittaja Michael Wolffin kirjasta Fire and Fury, johon haastateltiin Trumpin lisäksi yli 200:aa presidentin lähipiiriläistä. Trump on muun muassa kutsunut kirjaa valekirjaksi.