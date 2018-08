Kolari aiheutti valtavan räjähdyksen moottoritiellä Bolognassa

AUTOSTRADE

Kuvacombossa näkyy, kuinka säiliöauto törmäsi moottoritiellä suoraan edellä ajaneen rekan perään. Autot syttyivät tuleen lähes välittömästi, Jonkin ajan päästä valtava räjähdys nostatti moottoritien levyisen tulipallon ilmaan.

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut liikenneonnettomuudessa Italian Bolognassa.

La Repubblica -lehden ja yleisradioyhtiö Rain mukaan turmassa loukkaantuneita olisi yli 80. Loukkaantuneista 14:llä on vakavia vammoja. Useilla potilaista kerrotaan olevan eriasteisia palovammoja, ja monet ovat loukkaantuneet myös lentävistä lasinpaloista ja muusta romusta.

Paikallisen Il Resto del Carlino -lehden mukaan autojenkuljetusauto ja nestekaasua kuljettanut säiliöauto törmäsivät toisiinsa moottoritiellä. Muun muassa La Stampa -lehden julkaisemalla valvontakameravideolla näkyy, miten säiliöauto törmäsi moottoritiellä suoraan edellä ajaneen rekan perään. Autot syttyvät tuleen lähes välittömästi, Jonkin ajan päästä valtava räjähdys nostattaa moottoritien levyisen tulipallon ilmaan.

Uhriluvun pelätään nousevan. Loukkaantuneiden joukossa kerrotaan olevan useita poliiseja, jotka olivat ohjaamassa liikennettä aiemman onnettomuuden jälkeen.

Onnettomuus tapahtui iltapäivällä kahdelta paikallista aikaa Bolognan länsipuolella lähellä lentokenttää.

Myös Rain haastatteleman pelastusviranomaisen mukaan onnettomuudessa ollut säiliöauto kuljetti todennäköisesti nestekaasua. La Repubblican julkaisemassa videossa näkyy, miten paikalta nousi paksua, mustaa savua ja sen jälkeen räjähdys, joka nostatti ilmaan valtavan tulipallon. Paikalta kerrotaan kuuluneen useita räjähdyksiä.

Moottoritien silta romahti räjähdyksen voimasta

Palo on jo saatu sammumaan. Sammuttamisen kerrotaan olleen vaikeaa suuren kuumuuden vuoksi. Moottoritie suljettiin liikenteeltä, ja moottoritien silta on osittain romahtanut alla kulkevan kadun päälle. Lähistön asukkaita on evakuoitu.

Räjähdys sytytti palamaan myös useita viereisen autoliikkeen pihaan pysäköityjä autoja ja vaurioitti liikettä. Räjähdys sinkosi romua pitkän matkan päähän, ja myös useat muut viereiset rakennukset ovat vaurioituneet. Paikalta nousseen savupatsaan kerrottiin näkyvän ympäri kaupunkia.

Independentin mukaan Bolognan lentoaseman toiminta jatkuu normaalisti.

Il Resto del Carlinon mukaan onnettomuuden vaikutukset liikenteelle ovat suuret, sillä kyse on tärkeästä moottoritiestä. Tien korjaamisen arvioidaan kestävän kauan.