Komissaari Jyrki Katainen brittien brexit-sekamelskasta: Vahvin yhteinen nimittäjä saattaisi olla se, että May jättää tehtävänsä

Jyrki Katainen sanoo, että loogisten päättelyketjujen tekeminen brexit-prosessin jatkosta on vaikeaa, koska palaset ovat yhä levällään.

Jussi Orell

Komissaari ja EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen pitää mahdollisena, että Britannian pääministeri Theresa Mayn mahdollinen ero voisi avata brittien EU-eron ympärille Britanniassa kietoutuneen umpisolmun. Katainen kuitenkin korostaa, että koska vaihtoehdot ovat yhä levällään, uskottavien loogisten päättelyketjujen tekeminen on vaikeaa.

Britannian parlamentin alahuone äänesti keskiviikkona useista vaihtoehdoista Mayn EU-erosopimukselle. Yksikään ehdotus ei saanut tarvittavaa enemmistöä.

May on väläyttänyt mahdollisuutta jättää pääministerin tehtävänsä, mikäli hänen brexit-sopimuksensa hyväksytään parlamentissa. Myös sopimukseton ero on yhä mahdollinen.

– Vahvin yhteinen nimittäjä saattaisi olla se, että May jättää tehtävänsä. Ei sekään tekisi erosopimusta paremmaksi, mutta voi olla ainoa väylä. En kuitenkaan tämänkään vaihtoehdon puolesta paljon rahaa laittaisi likoon, kilpailukyvystä ja työllisyydestä vastaava komissaari Katainen totesi tapaamisessa suomalaisen toimittajaryhmän kanssa Brysselissä torstaina.

Kataisen mukaan osa briteistä tuntuu yhä elättelevän toivetta paremmasta sopimustarjouksesta EU:n puolelta.

– Ihmiset tuntuvat ajattelevan, että takataskussa olisi vielä jotain. Mitään uutta ei kuitenkaan ole enää tarjolla.

Ongelmaksi brexitin toteuttamisessa on noussut se, ettei mikään eromalli saa brittiparlamentissa riittävää enemmistöä. Mahdollista on yhä, että sopimukseton ero toteutuu 12. huhtikuuta. Eron piti alun perin toteutua perjantaina 29.3.

– Tilanne on sellainen, että kaikki tietävät, mitä Britannia ei halua mutta ei sitä, mitä se haluaa, Katainen kuvaili.

Siirtymäajan myöntäminen EU-erolle voi Kataisen mielestä on mahdollista vain silloin, jos erosopimus on olemassa.