Kommentti: Hanoin huippukokouksen saldo: Trump luuli itsestään liikoja

KCNA

Trumpin ja Kimin neuvottelut eivät menneet kuin strömsössä.

Seppo Ylönen

Donald Trump ja Kim Jong-un ovat hätkähdyttävän samanlaisia. He ovat arvaamattomia johtajia, joiden ajatuksenkulkua on väliin vaikea seurata. He myös luulevat omaavansa maagisen kyvyn puhua kasvotusten keskustelukumppani pyörryksiin.

Kaksikon toisen, lyhyeksi typistyneen huippukokouksen jälkeen voi kysyä, mitä he oikein Hanoista odottivat.

Kimin kohdalla selitys löytyy helpommin. Hän halusi itselleen ja maalleen arvovaltaa. Kun rutiköyhän maan diktaattori seisoo maailman mahtavimman johtajan vieressä, on se todiste Pohjois-Korean tärkeydestä.

Kim olisi toki halunnut lievennystä talouspakotteisiin, sillä Pohjois-Koreassa on pulaa kaikesta. Kimille olisi kelvannut myös se, että 1950-luvun alussa käyty Korean sota olisi joillakin sanamuodoilla todettu päättyneeksi.

Kim julistettiin voittajaksi

Mutta ydinaseistaan ei Trumpin pilkkaama ”pieni rakettimies” ole valmis luopumaan. Ne ovat maan ainoa valttikortti.

Trumpin ja Kimin ensimmäisessä tapaamisessa viime kesäkuussa Singaporessa kaksikko allekirjoitti puolikkaan A4:n mittaisen paperin, jossa luvattiin ponnistella sen eteen, että Korean niemimaasta tulee ydinaseeton.

Hyvin pian huomattiin, ettei Singaporen sopimus velvoita Pohjois-Koreaa oikeastaan mihinkään. Kim julistettiinkin hyvin yleisesti Singaporen historiallisen kokouksen voittajaksi.

Samaa voidaan sanoa Hanoin tapaamisesta.

Emme tietenkään tiedä, miten Kim markkinoi kotona sen, ettei mitään sopimusta syntynyt. Ehkä hän oli siihen valmistautunut, ehkä koko Vietnamin-vierailu oli pelkkää teatteria. Kim voi ainakin pröystäillä sillä, ettei hän taipunut Yhdysvaltain painostukseen.

Siirappisia sanoja

Trumpin tehtävä on vaikeampi. Hanoin epäonnistumista on vaikea todistaa edes torjuntavoitoksi.

Miksi Trump lähti matkaan, vaikka tuloksista ei ollut mitään takeita? Joku toinen poliitikko ei tätä riskiä olisi ottanut, mutta Trump ei olekaan mikään tavallinen poliitikko.

Trump luultavasti kuvitteli kietovansa nuoren Kimin pauloihinsa. Hän oli pohjustanut asiaa kuvailemalla julkisuudessa miesten henkilökemiaa siirappisilla sanavalinnoilla.

Trumpille on täytynyt olla valtava yllätys, ettei Kim pehmennyt Trumpin puhemyllyssä.

Nobelin odotuksessa

Rakettimies-uhkailujen jälkeen Trump vaihtoi taktiikkaa. Nyt hän pelasi kauniilla sanoilla ja leveällä hymyllä. Mutta se mikä toimii liikemiesneuvotteluissa, ei aina toimikaan maailmanpolitiikan arjessa.

Trump kuvitteli palaavansa Vietnamista suurena rauhantekijänä – valtiomiehenä, jonka kalenteriin täytyy varata aika joulukuun Nobel-juhlalle.

Sankarin viittaa ei tullut.

Sen sijasta kotimaan kamaralla Trumpia odottavat vääntö Meksikon muurista, entisen luottomies-asianajajan paljastukset ja erikoissyyttäjä Robert Muellerin raportti Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.