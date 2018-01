Lehti: Patrian valmistama panssariajoneuvo nähty Jemenin sodassa

STT

Helsinki

Norjalainen Verdens Gang -lehti kertoo, että suomalaisen Patrian valmistama panssariajoneuvo on nähty Jemenin sodassa. Lehti on julkaissut verkossa videoklipin, jossa on AMV 8×8 -tyyppinen ajoneuvo Arabiemiraattien lipun alla.

Patria on myynyt 40 miehistönkuljetusvaunua Arabiemiraatteihin, joka on liittynyt sotaan Jemenin huthikapinallisia vastaan.

Patrian liiketoimintajohtaja Mika Kari vahvistaa Verdens Gangin haastattelussa, että kyseessä on Patrian valmistama ajoneuvo. Vaunut myytiin ilman aseistusta. Videolla näkyy, että ajoneuvossa on varustuksena konekivääri.

Jemenissä on käynnissä verinen sota. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Saudi-Arabian johtama liittouma on pommittanut sotilaskohteiden lisäksi muun muassa kouluja ja sairaaloita.



Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä



Yle



.

Patria pitää Lähi-itää kiinnostavana alueena

Patria kommentoi uutista todeten, että puolustusteollisuuden tuotteiden vienti on luvanvaraista toimintaa. Lupia ei myönnetä, jos puolustus-, ulkoministeriö ja valtioneuvosto katsovat, että vientihanke voisi vaarantaa Suomen turvallisuutta tai olla Suomen ulkopoliittisen linjan vastainen.

Yhtiö huomauttaa, että puolustusmateriaalin hankintaprojektit ovat pitkiä. Tuotteen saaminen täyteen palvelukäyttöön voi kestää jopa kymmenen vuotta.

Arabiemiraatteihin Patria on toimittanut AMV-ajoneuvoja viimeksi vuonna 2016. Yhtiö toteaa, ettei sillä ole nyt vireillä uusiin hankintaprojekteihin liittyviä vientilupahakemuksia maahan.

– Lähi-itä on alueena kuitenkin edelleen strategisesti kiinnostava pitkällä aikavälillä, Patria toteaa.

Valtioneuvosto käsitteli torstaina useita asevientilupia. Niiden joukossa oli Patria Land Systemsin Arabiemiirikuntia koskeva vientilupa, jolle myönnettiin pidennys.