Lentoyhtiöt taipumassa Taiwan-nimikiistassa – Kiina haluaa, että yhtiöt viittaavat Taiwaniin osana Kiinaa

Delta Airlines -lentoyhtiön ensimmäinen Atlanta-Shanghai-lentoreitin lento nousukiidossa Atlantan kansainvälisellä Hartsfield-Jacksonin lentoasemalla Yhdysvalloissa 20. heinäkuuta.

Anu Kerttula

American Airlines viittaa nyt sivuillaan Taipein lentoaseman koodiin ja kaupunkiin itseensä, mutta ei nimeä erikseen Taiwania.

CNN:n tietojen mukaan myös Delta Airlines ja United Airlines ovat muuttamassa verkkosivuilleen viittaukset Taiwaniin osana Kiinaa.

Kiina on penännyt Taiwaniin operoivia lentoyhtiöitä lisäämään verkkosivuilleen viittauksen Kiinasta Taiwanin nimeen. Nimimuutoksille asetettu aikaraja umpeutui tänään.

Lentoyhtiöt eivät ilmaisseet halua olla seuraamatta Kiinan toiveita, mutta niiden noudattaminen saattaa asettaa yhtiöt ristiriitaan Yhdysvaltojen ulkopoliittisten linjausten kanssa.

Yhdysvaltojen hallinto on muun muassa kutsunut nimivaatimuksia ”orwellilaiseksi hölynpölyksi” ja pyytänyt Kiinaa neuvottelupöytään asian tiimoilta. Kiina ei ole suostunut.

Taiwanin ulkoministeriö tuomitsee Kiinan hallinnon poliittisen vallankäytön ”raakana” ja ”tarpeettomana” sekaantumisena yksityisyritysten kaupalliseen toimintaan.

Nimimuutokset rangaistuksen uhalla

Aiemmin jo yli 20 lentoyhtiötä on muuttanut Taiwaniin operoivien lentojen tiedot Kiinan vaatimusten mukaisiksi. Kiina uhkasi aiemmin rangaistuksilla niitä lentoyhtiöitä, jotka eivät noudata maan ”lakeja ja säännöksiä”.

American Airlinesin tiedottajan Shannon Gilsonin mukaan yhtiö otti käyttöön muutokset linjassa muiden lentoyhtiöiden toiminnan kanssa.

– Lentomatkustus on globaali liiketoimi, ja me noudatamme niiden maiden sääntöjä, joissa toimimme, Gilson sanoi.

Kiinan näkemyksen mukaan ulkomaisten yritysten tulee noudattaa maan lakeja.

Tästä syystä myös Taiwanin nimi tulee muuttaa, sillä se on Kiinan näkemyksen mukaan erottamaton osa Kiinaa. Se on korostanut, että ”yhden Kiinan periaate” on myös Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden kulmakivi.

Kiina pitää itsehallinnollista ja demokraattista Taiwania kurittomana provinssina, joka on osa Kiinaa. Hongkong ja Macao ovat entisiä eurooppalaisia siirtomaita, jotka ovat nykyään osa Kiinaa, mutta ne saavat toimia autonomisesti.