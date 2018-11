Lontoon Oxford Streetillä jouluhulina alkoi jo alkusyksystä

STT, REETA PAAKKINEN

Lontoo

Vaikka jouluun on vielä yli kuukausi aikaa, on juhliin valmistauduttu Lontoon Oxford Streetin kaupoissa pikkuhiljaa jo alkusyksystä lähtien. Ensimmäisenä tavarataloista oman joulupuotinsa avasi Selfridges, jossa puoti avattiin elokuun alun helteiden aikaan, tasan 145 päivää ennen joulupäivää.

Tavallisena keskiviikkoaamuna John Lewis -tavaratalon joulupuodissa on vilinää jo aamukymmeneltä. Lippulaivamyymälän joulukauppa avattiin syyskuun lopussa.

Kuusissakymmenissä olevat lontoolaiset eläkeläiset Jill ja Rosemary kummeksuvat sitä, miten varhain varaslähtö jouluun nykyään ydinkeskustassa otetaan. Naiset ilmoittavat, etteivät he aio ostaa joulutarpeita näin ajoissa. He ovat tulleet vain katselemaan tämän vuoden trendejä. Yksi niistä on ”sateenkaarijoulukuusi”, jonka koristeina olevat eriväriset pallot on aseteltu kuuseen sävynsä mukaan sateenkaaren mukaisesti.

– Minä en suostu laittamaan joulukuusta esille kuin kaksi viikkoa etukäteen, vaikka lapsenlapset haluaisivat. Emme me ole tottuneet puuhaamaan joulua näin aikaisin, Rosemary sanoo.

Jillin näkemys on, että tapa alkaa valmistella joulua näin paljon etukäteen on tullut Britanniaan Amerikasta.

– Halloween on sekin amerikkalainen, rouva lisää päätään pudistellen.

Paikalliset karttavat Oxford Streetin .jouluhysteriaa.

Prameasti paketoituja pikkulahjojen valikoimia tutkii myös liki 80-vuotias lontoolainen eläkeläinen Patricia, joka on liikkeellä ystävättärensä kanssa. Patricia kertoo ostavansa syksyllä vain sellaisia lahjoja, joita varten hän ei halua keskustan ruuhkaan enää joulun alla tulla.

Väenpaljous Lontoon ydinkeskustassa kasvaa kohti joulua niin paljon, että monet Lontoossa asuvat välttelevät koko aluetta juhlakauden aikana. Tuhansien muiden seassa käveleminen etenee etanan tahtia, ja ostoskasseilla tönityksi tuleminen on osa elämystä.

Patriciaa mietityttää joulunvieton muuttuminen viime vuosikymmeninä Britanniassa.

– Meidän nuoruudessamme 1940- ja 1950-luvuilla kellään ei ollut rahaa, sota oli vasta päättynyt, kaikki oli kortilla. Joulut eivät olleet näin hektisiä, vaan ne olivat perhekeskeisiä, hän muistelee.

Lapset saivat yhden lahjan, koska enempään ei ollut varaa, ja makeisiakin säännösteltiin, eli ihmiset säästivät makeiskorttinsa joulua varten, Patricia kertoo.

– Tekisi hyvää, jos nuoret näkisivät, millaista se oli. Se voisi tehdä heille hyvää, Patricia sanoo.

Markkinointialalla työskentelevä Rachel, 43, kertoo tulleensa myös ainoastaan katsastamaan, mitä uutta tavaratalo on täksi jouluksi suunnitellut.

– Ei joulumyyntien aikainen alkaminen minua haittaa, vaikka ulkona onkin vielä lämmin syksy.

Rachelia eläkeläisnaisen kommentit nuorempien materialismista huvittavat.

– Omat kuusenkoristeeni ovat aikamoinen sekamelska. Lisään kuuseen vain pari uutta koristetta vuodessa, en uusi kaikkea kerralla. Joulua alan oikeasti valmistella vasta joulukuussa, hän sanoo.