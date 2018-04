Macron: Vakuutin Trumpin olemaan vetäytymättä Syyriasta

- Me vakuutimme hänet (Donald Trumpin), että Yhdysvaltojen on pysyttävä. Me olemme vakuuttaneet hänet, että siellä on pysyttävä pitkään, Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi.

Julkaistu 15.4.2018 klo 23:00