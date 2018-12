Theresa May on kiertänyt viime aikoina Britannian kaikissa kolkissa markkinoimassa brexit-sopimustaan. Tärkein esiintyminen on kuitenkin parlamentissa, joka ratkaisee sopimuksen kohtalon.

May pelaa heikoilla brexit-korteilla

Julkaistu 5.12.2018

Brittiparlamentin äänestys voi avata monta tietä: siisti EU-ero, uusintaäänestys parlamentissa, uudet vaalit, uusi kansanäänestys tai lähtö EU:sta ilman sopimusta.

Tiistaina alkoi brexitin eli Britannian EU-eroprosessin kovin vaihe. Britannian pääministerin

Theresa Mayn

pitää myydä EU:n