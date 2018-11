Mies kertoi tappaneensa 90 ihmistä – saattaa olla Yhdysvaltojen historian pahin sarjamurhaaja

STT, AFP

Washington

Yhdysvalloissa on saattanut paljastua maan historian pahin sarjamurhaaja.

Liittovaltion poliisin FBI:n mukaan 78-vuotias mies on kertonut tappaneensa vuosikymmenten aikana 90 ihmistä eri puolilla maata. FBI on pystynyt tähän mennessä vahvistamaan miehen uhreista 34.

Mies on jo vankilassa. Hänet tuomittiin vuonna 2014 kolmeen elinkautiseen vankeusrangaistukseen kolmen naisen murhasta 1980-luvulla. Uhrit oli hakattu ja kuristettu kuoliaaksi.

Nyt tunnustamansa murhat mies on kertonut tehneensä vuosina 1970–2005.

Tätä ennen Yhdysvaltojen pahin sarjamurhaaja on ollut Green Riverin tappajana tunnettu Gary Ridgway. Hänet tuomittiin vuonna 2003 yhteensä 49 murhasta. Kaikkiaan Ridgway on kertonut tappaneensa ainakin 71 ihmistä.

Useita kuolemia ei tutkittu

FBI:n mukaan mies valitsi uhreikseen lähinnä huumeriippuvaisia ja prostituoituja. Koska uhrit elivät yhteiskunnan laitamilla, usein heidän kuolemiaan ei tutkittu.

FBI:n mukaan ammattinyrkkeilijänäkin uraa tehnyt mies myös tappoi uhrinsa tavalla, joka ei välttämättä jättänyt ruumiiseen selviä jälkiä rikoksesta.

– Yleensä hän tyrmäsi uhrinsa voimakkailla iskuilla ja sitten kuristi heidät. Ilman pistojälkiä tai luodinreikiä monia näistä kuolemista ei rekisteröity henkirikoksiksi, vaan niiden luultiin johtuneen yliannostuksesta, onnettomuuksista tai luonnollisista syistä, FBI sanoi lausunnossaan.

Kärsii vakavista terveysongelmista

FBI:n mukaan Ohiossa syntynyt mies jätti koulut kesken ja eli kiertolaiselämää. Hänellä on pitkä rikosrekisteri, joka alkaa vuodesta 1956. Mies on vuosikymmenten varrella syyllistynyt muun muassa useisiin varkauksiin, petoksiin, huumerikoksiin ja murtoihin.

FBI on kertonut, että miehellä on vakavia terveysongelmia, ja hän tulee todennäköisesti istumaan loppuelämänsä nykyisessä vankilassaan Texasissa. Sanomalehti New York Timesin mukaan mies istuu pyörätuolissa ja kärsii sydänongelmista sekä diabeteksesta.