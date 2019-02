Mihin Trump ja Kim pyrkivät? Trump haluaa hyvän diilin, mutta Kimin tavoitteista vaikeaa saada selvää

Historiallista? Kim Jong-un vastasi Hanoissa ulkomaalaisen toimittajan kysymykseen. Donaldin Trumpin esikunta puolestaan rajoitti toimittajien mahdollisuuksia seurata vierailua. Se on tuttua.

Ilari Tapio

Mistä ja ennen kaikkea miksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un neuvottelevat tänään Hanoissa? Kerta on jo toinen kahdeksan kuukauden aikana.

Trump on vastannut haluavansa hyvän diilin. Kim teki puolestaan historiaa ylipäätään vastaamalla muutama tunti sitten ulkomaalaisen toimittajan kysymykseen.

Washington Postin David Nakamura pääsi kysymään diktaattorilta tämän odotuksista huippukokouksen suhteen. Kim vastasi, että on liian aikaista sanoa. Pessimistiksi hän ei kuitenkaan tunnustautunut.

– Tällä hetkellä minulla on tunne, että hyvä tulos voidaan saada aikaiseksi.

Omien kilpien kiillotusta?

Johtajat illastivat eilen yhdessä. Tänään he aloittivat neuvottelut aamuyöllä Suomen aikaa.

Isossa kuvassa molemmilla on tarve kiillottaa tahraista kilpeään. Kim Jong-un haluaa osoittaa maailmalle ja kansalleen, että hän on kohonnut sellaiseksi suureksi johtajaksi, joka ydinaseilla uhittelun jälkeen istuu samassa pöydässä ja kaveeraa maailman mahtavimman supervallan johtajan kanssa. Hänellä ja Pohjois-Korealla on valtaa.

Myös muualla maailmassa epäsuositun Trumpin tavoitteet ovat osin henkilökohtaisia ja sisäpoliittisia.

Hän pyrkii näyttäytymään teräsmiehenä, joka edeltäjiensä ”nössöilyn” jälkeen hoitelee kansainvälisiä ikuisuuskriisejä pois päiväjärjestyksestä.

Sodalle virallinen päätös?

Todellisia saavutuksia kansainvälisen politiikan asiantuntijat eivät Hanoista odota. Ydinaseriisunnasta varmasti keskustellaan, mutta sopimuksen syntyä on melko mahdotonta kuvitella.

Julkilausumat ja loppupuheenvuorot on todennäköisesti kirjoitettu valmiiksi hyvissä ajoin. Tapaaminen on näin ollen lähinnä näytelmää.

Yhdeksi edistysaskeleeksi povaillaan asiakirjaa, joka vihdoin virallisesti päättäisi vuosina 1950-1953 käydyn Korean sodan. Rauhansopimusta ei ole koskaan solmittu. Sota päättyi aselepoon.