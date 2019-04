Näkökulma: Britanniaa nöyryytetään brexit-huippukokouksessa – EU-maat voivat pakottaa britit toimeen, joka olisi kuin suolaa haavoihin

Britannian pääministeri Theresa May ja Saksan liittokansleri Angela Merkel jutustelivat EU-huippukokouksen aluksi Brysselissä keskiviikkoiltana.

Visa Noronen

Bryssel

Britannian pääministeri Theresa May kävelee Brysselissä EU-johtajien kokouspaikalle sen näköisenä, että hän on päättänyt tänään näyttää julkisuudessa rennolta.

Hän askeltaa toimittajien eteen hieman väkinäisesti suupieliä ylhäällä pitäen. Välillä hän unohtaa, että hänen tulee näyttää hyväntuuliselta. Mayta odottaa alkavassa brexit-kokouksessa nöyryytys.

– Monet ihmiset ovat turhautuneita, että huippukokous järjestetään nyt, koska Britannian olisi pitänyt jo lähteä EU:sta, May sanoo väkisin hymyillen.

May on tullut pyytämään muilta EU-mailta, että brexitin toteutumispäivää lykättäisiin kesäkuun 30. päivään.

Jatkoaika ei riitä

May varmaankin tietää, että hänen vaatimansa jatkoaika kesäkuun loppuun ei riitä Britannialle, vaan jatkoajan on oltava pidempi.

Koska Britannia ei ole pystynyt tekemään suuria päätöksiä tähänkään asti jo saamastaan jatkoajasta huolimatta, Britanniassa tuskin saadaan aikaan päätöksiä lähitulevaisuudessakaan.

Pahimmassa tapauksessa kesäkuun lopun aikataulu voisi jopa pakottaa Britannian brexitiin ilman sopimusta.

Jos Britannia ei osallistu europarlamenttivaaleihin mutta ei saa puoleltaan hyväksyttyä erosopimusta, EU-eron on pakko toteutua viimeistään uuden parlamentin aloittaessa heinäkuun alussa. Muuten EU ei voisi tehdä päätöksiä sääntöjensä mukaan.

Pitkälle jatkoajalle Britannian pakottavat nyt muut EU-maat.

Tätä May myös tarvitsee. Aivan, kuten kokoukseen saapuessaan May syyttää brittiparlamenttia brexitin tapahtumattomuudesta, hän näyttää tällä kokouksella, että pitkälle brexit-jatkoajalle mennään EU:n takia, ei Britannian hallituksen pyynnön takia.

Tämän kokouksen päätösten takia Britannia mennee myös europarlamenttivaaleihin Mayn hallituksen vastustuksesta huolimatta.

Omat puhuvat jo Mayn syrjäyttämisestä

Mayn omassa konservatiivipuolueessa raivo häntä kohtaan on yltynyt viime päivinä.

Monelle brexitiä kannattavalle brittikansanedustajalle Britannian osallistuminen europarlamenttivaaleihin olisi viimeinen pisara, ja useat heistä puhuvat jo nyt Mayn syrjäyttämisestä keinolla tai toisella.

Britannian osallistuminen EU-vaaleihin kolme vuotta brexit-kansanäänestyksen jälkeen ei olisi vain nöyryytys brexitiä ajaneille konservatiiveille vaan myös vaalitappio.

Moni brexitin vastustaja äänestäisi konservatiivien sijasta EU:ta vastustavia ääripuolueita. Myös brexitin vastustajat voisivat aktivoitua.

Britannian nöyryytyksen takaa se, että keskenään erimieliset EU-maat päättävät Britannian jatkoajan kestosta keskenään sen jälkeen, kun May on poistunut kokouspaikalta.

Macronin johtama Ranska tiukkana

Mayn vaikein vastustaja on tällä kertaa Ranska.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei selvästikään aja kantaansa tällä kerralla charminsa avulla, vaan kokouspaikalle saapuessaan hän kertoo tiukasti, millä ehdoilla Britannia saa jatkoajan.

Ytimekästä tekstiä tykittävää Macronia näyttää erityisesti ärsyttävän se, että brittien EU-jahkailu pysäyttää EU:n kehittämisen jäljellejäävien maiden kesken.

Macron haluaa tiukoilla ehdoillaan myös varautua siihen, että Mayn tilalle pääministeriksi nousisi joku tiukka brexitin kannattaja, kuten Boris Johnson. Tämä voisi yrittää halvaannuttaa EU:n päätöksenteon esimerkiksi estämällä EU:ta hyväksymästä omaa budjettiaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on viime päivinä ollut tiiviisti yhteydessä Macroniin vaatimusten pehmentämiseksi. Tuloksia on tullut: vaikka Macron on tiukka, vaatimuslista on silti lyhentynyt aiemmasta.

Mayn esitys ratkaisee

Paljon riippuu nyt Mayn esityksestä kokouksessa, kuinka pitkän jatkoajan Britannia saa. Esimerkiksi Suomi päättää vasta kokouksen aikana, kuinka pitkän ajan puolesta se äänestää, kunhan ero ei veny vuotta pidemmälle.

– Suomen kanta on joustava, Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi kokouksen alla.

