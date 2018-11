Neljä pienkoneturmassa Zimbabwessa mahdollisesti kuollutta suomalaista olivat metsästysmatkalla

STT, STT-TYÖRYHMÄ

Harare

Neljän suomalaisen pelätään kuolleen pienkoneonnettomuudessa Zimbabwessa eteläisessä Afrikassa perjantaina. Zimbabwelaismedioiden mukaan onnettomuus tapahtui aamulla, kun pienkone syöksyi maahan vuoristoisella seudulla Masvingon maakunnassa.

Paikallisten medioiden tiedot suomalaisten kuolleiden määrästä vaihtelivat, eikä Suomen ulkoministeriö ole vahvistanut kuolleiden määrää. Ulkoministeriö kuitenkin kertoi perjantai-iltana, että Zimbabwen viranomaisten mukaan kuolleita on viisi, joista neljän epäillään olleen suomalaisia. Viides oli mediatietojen mukaan koneen paikallinen lentäjä.

Suomalaiset olivat metsästysturisteja, kertoi Suomen kunniakonsulin vaimo Sally Ward uutistoimisto AFP:lle. Suomalalaiset olivat matkalla Buffalo Rangen lentokentältä Chiredzistä Victorian putouksille, jotka sijaitsevat Sambian ja Zimbabwen rajalla, kertoi ZimLive.

Suuri joukko suomalaisviranomaisia selvittää

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes), ulkoministeriö ja keskusrikospoliisi (KRP) selvittävät kaikki lento-onnettomuutta, kertoi Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi perjantaina. Nurmen mukaan ensin on saatava varmuus, että kuolleiden joukossa todella on suomalaisia.

Ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Harri Kilpi kertoi, että virallisen vahvistuksen saaminen voi kestää jopa päiviä.

– Meidän pitää aina tällaisissa tapauksissa saada kirjallinen vahvistus epäilylle.

Osa zimbabwelaismedioista puhuu kolmesta löydetystä ruumista, esimerkiksi Zimlive taas kertoo saaneen kuolleen lentäjän läheisiltä tiedon, jonka mukaan koneessa oli viisi ihmistä.

Ainakin osa ruumiista vahingoittui onnettomuudessa pahoin, ja Mirrorin poliisilähteen mukaan on mahdollista, että tavarat ja ruumiit ovat pudonneet laajalle alueelle. Tämä voisi selittää vaihtelevia tietoja uhreista, vaikka poliisi on ollut onnettomuuspaikalla. Muilla medioilla on ollut kuitenkin vaikeuksia tavoittaa poliisia. Myös STT tavoitteli paikallista poliisia tuloksetta.

Zimbabwen yleisradion ZBC:n toimittaja kertoi puhelimitse STT:lle, että onnettomuus tapahtui seitsemältä perjantaiaamuna. Zimbabwe on Suomen kanssa samalla aikavyöhykkeellä.

Kyläläiset kuulivat suuren pamauksen

Zimbabwen yleisradioyhtiön haastattelemat kyläläiset näkivät, kun koneen osia putosi. Kyläläiset kertoivat kuulleensa suuren pamauksen, kun kone iskeytyi vuorille.

Onnettomuuskone oli ensimmäisten mediatietojen mukaan Cessna 182 -mallinen, mutta tuoreempien mediatietojen mukaan kone olisikin Cessna 206, joka on kooltaan suurempi.

Nurmen mukaan Otkes ja ulkoministeriö selvittävät tilannetta kaikki omia kanaviaan. Jos uhreja on lähdettävä tunnistamaan paikan päälle, sen hoitaa keskusrikospoliisi. Otkes ei Nurmen sanojen mukaan ole ”ainakaan ryntäämässä” paikan päälle.

KRP:n viestintäpäällikkö Anna Zareff ei kommentoinut STT:lle asiaa, vaan kertoi, että ulkoministeriö vastaa viestinnästä.

Nurmi kertoo, että kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaan tutkinnasta vastaa tapahtumavaltio eli Zimbabwe. Jos kuolleiden joukossa on suomalaisia, Suomi luokitellaan osallisvaltioksi, jolloin sillä on oikeus saada Zimbabwen viranomaisilta tietoja onnettomuudesta