Nepalissa ainakin 25 on kuollut ja satoja on loukkaantunut ankarissa ukkosmyrskyissä

Nepalissa poliisi jatkoi etsintä- ja korjausoperaatioita Managadwan kylässä Baran alueella.

Anu Kerttula

Yli kaksikymmentä ihmistä on loukkaantunut ankarissa ukkosmyrskyissä Nepalissa. Sunnuntaina Nepalin eteläosiin iskeneissä myrskyissä haavoittui satoja, kertovat paikallinen poliisi ja viranomaiset.

Nepalin pääministeri K.P. Sharma Oli kertoi Twitterissä, että ainakin 25 on kuollut ja noin 400 on loukkaantunut.

– Helikoptereita on pidetty valmiina välittömiä pelastus- ja aputehtäviä varten, hän kirjoitti tviitissään ja ilmaisi osanottonsa kuolleiden perheille.

Ukkosmyrskyt iskivät Baran alueelle, jonka korkea-arvoisen viranomaisen Rajesh Pauden mukaan kuolleiden määrän pelätään nousevan.

Poliisia edustavan Sanu Ram Bhattarain mukaan pelastusyksikköjä on lähetetty myrskyn kourissa kärsineisiin kyliin. Pelastustöitä on vaikeuttanut se, että pimeässä alueille on hankalaa päästä.

Harvinaisen voimakas ukkosmyrsky

Bara sijaitsee noin 62 kilometriä etelään Nepalin pääkaupungista Kathmandusta ja se reunustaa Intian Biharin itäistä osavaltiota.

Ukkosmyrskyt ovat yleisiä Nepalissa ennen monsuunikauden alkamista keväällä. Ne ovat harvoin niin voimakkaita, että niissä kuolisi useita henkilöitä.

Paikallisten televisiokanavien mukaan ukkosmyrsky ja sitä seuranneet rankkasateet repivät juuriltaan puita ja kaatoivat sähkö- ja puhelinpylväitä. Osa kuolleista jäi niiden alle.