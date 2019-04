Niinistö ja Putin tapasivat Pietarissa – äkisti päättyneet keskustelut jatkuvat myöhemmin illallisen merkeissä

Presidentit Vladimir Putin ja Sauli Niinistö kutsuivat toisiaan Pietarissa etunimillä.

Maarit Uber

Pietari

Presidentti Sauli Niinistön ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin Pietarin tapaamisen anti tiistaina jäi kevyeksi, sillä keskusteluaikaa oli tavallista vähemmän. Myöhässä alkanut, hieman toista tuntia kestänyt tapaaminen Putinin kanssa jäi Niinistön mukaan jopa hieman kesken. Sekä Putinin että Niinistön piti kiirehtiä arktisen foorumin pääistunnon paneeliin.

Niinistö kertoi kahdenkeskisestä tapaamisestaan Vladimir Putinin kanssa toimittajille alkuillasta tiistaina.

Putinin tiistain alkuillan ohjelmaan kuului myös muiden Pohjoismaiden johdon kahdenkeskisiä tapaamisia. Niinistön mukaan on merkittävää, että Ruotsin ja Norjan pääministerit ovat saapuneet Pietariin. Myös Islannin pääministeri oli menossa tapaamaan Putinia kahden kesken.

– Ymmärtääkseni tänne on tultu ihan asiaa puhumaan ja sitä he parastaikaa tekevät kahdenvälisissä neuvotteluissa. Merkittävää on, että pitkään pitkään aikaan ensimmäistä kertaa Ruotsin ja Norjan pääministerit vierailevat täällä.

Niinistö ei näe suurta eroa Suomen ja muiden Pohjoismaiden Venäjä-suhteessa.

– Vanhastaan on nähty, että minä olen tavannut Putinia ja Ruotsin ja Norjan pääministerit eivät ole.

Pakotteet esillä Pohjoismaiden toimesta

Venäjää vastaan asetetut pakotteet nousivat esille useaan otteeseen pääistunnon aikana. Pakotteiden esillä pitäminen arktisessa foorumissa oli Niinistön mukaan sopivaa.

– Ei siinä mitään huonoa, tulivat erilaiset näkökulmat esiin, Niinistö tiivisti.

Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan johto ei ole tavannut Venäjän johtoa vuosiin Ukrainan tilanteen johdosta. Suuri osa pakotteista johtuu Venäjän sotaisista toimista Ukrainassa.

Pääistunnossa Pohjoismaiden päämiesten keskellä aluksi rennon oloisena istuneen Putinin olemus kiristyi pakoteasioiden ja Ukrainan hiipiessä keskusteluihin.

Sinuttelua ja etunimiä

Putin kutsui Niinistöä pääistunnossa kotoisasti Sauliksi ja jo kahdenkeskisen tapaamisen alussa kuultiin sinuttelua. Niinistöltä kysyttiin, miksi hän puhutteli Putinia etunimellä pelkäksi Vladimiriksi.

– Havaittuani, että hän puhutteli minua etunimellä tein saman, Niinistö vastasi.

Se oli Niinistön mukaan kohteliasta.

Euroopan neuvosto huolettaa Niinistöä

Presidentit keskustelivat myös Suomen kesällä alkavasta EU-puheenjohtajuudesta sekä ensi kuuhun jatkuvasta Euroopan neuvoston puheenjohtajuudesta.

Venäjän duuma ei enää lähetä edustajiaan Euroopan neuvoston kokouksiin. Vaarana on, että Venäjä jättää koko järjestön. Venäjä menetti aiemmin äänioikeutensa neuvostossa Krimin laittoman miehityksen ja Itä-Ukrainan sotatilanteen seurauksena.

Niinistöä kiinnostaa, miten tilanteesta päästään eteenpäin.

– Enemmistön kanta Euroopassa on, että olisi hyvä, jos venäläiset eivät lähtisi Euroopan neuvostosta, Niinistö summasi.

Putin antoi Niinistön mukaan selvän signaalin siitä, että venäläisten pitäisi olla jäseniä täysillä oikeuksilla.

Suomen pian päättyvän puheenjohtajuuden aikana ehtii Niinistön mukaan tulla vain negatiivinen ratkaisu, positiivista ei ehditä saada aikaan.

Pohjolan johtajat Putinin illalliselle

Niinistö harmitteli, että presidentit eivät ennättäneet juuri paneutua kansainvälisiin aiheisiin kuten asevalvontakysymyksiin kahden kesken. Niinistö osallisuu myöhemmin tiistaina Putinin isännöimille illallisille, jolloin Putin on luvannut avata asioita lisää.

Niinistöä kiinnostavat Putinin näkemykset esimerkiksi asevalvonnasta, Venäjän ja Yhdysvaltain suhteesta sekä Syyrian ja Venezuelan tilanteesta.

Niinistö joutunee kuitenkin poistumaan illalliselta kesken kaiken ehtiäkseen vielä tiistain puolella Pietarista Helsinkiin lähtevään Allegro-junaan. Illalliselle osallistuu myös muiden Pohjoismaiden johto. Niinistö korosti, että he eivät ole siihen mitenkään pakotettuja.

– Kannattaa tehdä selväksi, että jokainen on täällä omasta tahdostaan eikä mistään muusta syystä.

Cleantech esillä

Niinistö puhui Putinin kanssa kahden kesken myös jätehuoltoon liittyvistä kysymyksistä. Niinistön mukaan Venäjällä on suurta huolta jätehuollosta.

– Tiedossa on, että suomalaiset ovat kehittäneet ratkaisuja.

Niinistö toivoo suomalaisten pääsevän alan Venäjän markkinoille. Siitä olisi hänen mukaansa hyötyä sekä suomalaisille että venäläisille.

Muitakin ympäristöaiheita käsiteltiin, muun muassa Pietarista kaakkoon sijaitsevaa Krasnyiborin ongelmajätekaatopaikka. Kaatopaikan puhdistaminen ei ole Niinistön mukaan edennyt niin kuin jossain vaiheessa toivottiin.