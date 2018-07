Novitshok-myrkytyksestä selvinnyt mies pääsi pois sairaalasta Britanniassa

STT, AFP

Lontoo

Lounais-Britanniassa hermomyrkky Novitshokille altistunut mies on päässyt pois sairaalasta, hänen hoitoryhmänsä kertoo. Novitshok voi levitä esineiden tai ihmisten mukana, mutta mieheen päätynyt myrkky ei ole enää vaaraksi sivullisille.

– Hän on käynyt läpi karmean kokemuksen, jollaista harva meistä pystyisi kuvittelemaan, sanoo hoitotyön johtaja Lorna Wilkinson Salisburyn sairaalasta.

Mies ja hänen puolisonsa altistuivat Novitshokille kesäkuun lopulla ja joutuivat sairaalaan, jossa puoliso kuoli heinäkuun alkupuolella. Miehen asunnosta Amesburysta löytyi pullollinen myrkkyä.

Britannian poliisi on ottanut haltuunsa yli 400 esinettä, jotka ovat voineet saastua myrkystä. Tehtävä on vaikea, sillä etsijöiden on varmistettava, etteivät he vahingossa levitä myrkkyä mukanaan.

Tutkijat selvittävät, onko miehen luota löydetty myrkky samaa erää kuin se, joka vei venäläisen ex-agentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä sairaalaan viime keväänä Salisburyssa. Brittiviranomaisten mukaan on mahdollista, että myrkytykset liittyvät toisiinsa.