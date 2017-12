Obama varoitti sosiaalisesta mediasta prinssi Harryn haastattelussa

STT, AFP

Lontoo

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama sanoi olevansa huolissaan siitä, että sosiaalinen media kalvaa julkista keskustelua. Obama ilmaisi huolensa BBC:n Radio4:n haastattelussa keskiviikkona, jossa häntä haastatteli prinssi Harry.

Obama varoitti, että sosiaalisen median vastuuton käyttö vääristää ihmisten ymmärrystä monimutkaisista asioista ja levittää väärää tietoa.

– Yksi internetin vaaroja on, että ihmiset voivat elää täysin erilaisissa todellisuuksissa. He voivat suojautua sellaisen tiedon taakse, joka vahvistaa heidän senhetkisiä ennakkoasenteitaan. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin ne näyttävät missä tahansa keskusteluryhmässä, jossa vietät aikaasi, Obama sanoi.

– Kyse on siitä, miten valjastamme tämän teknologian käyttöömme tavalla, joka sallii mielipiteiden ja näkemysten moninaisuuden, mutta ei johda yhteiskunnan sirpaloitumiseen.



Obaman mukaan kasvokkain tapaaminen esimerkiksi pubissa tai muualla naapurustossa toimisi ääriajatuksia vastaan.

– Sosiaalinen media on todella vahva työkalu yhteiset tavoitteet jakaville ihmisille kokoontua, olla yhteydessä ja tutustua. Mutta on myös tärkeää joskus jättää verkko. Koska totuus on, että internetissä kaikki on yksinkertaistettua, ja kun tapaat ihmisiä henkilökohtaisesti, käy ilmi, että asiat ovatkin monimutkaisia.

Ei maininnut Trumpia nimeltä

Obama sanoi, että syyskuussa Torontossa nauhoitettu haastattelu on hänen ensimmäisensä sen jälkeen, kun hän luopui virastaan tammikuussa.

Obaman seuraaja Donald Trump on yksi tunnetuimmista Twitter-käyttäjistä, mutta Obama ei maininnut häntä nimeltä. Hän sanoi kuitenkin olevansa huolissaan Yhdysvaltain tulevaisuudesta. Silti Obama totesi tunteneensa tyyneyttä lähtiessään Valkoisesta talosta, vaikka lukuisat kesken jääneet asiat aiheuttivatkin sekavia tunteita, kertoo muun muassa BBC.

Obama vertasi kauttaan viestijuoksuun.

– Tuntui, että olimme juosseet hyvän kisan.

– Herään myöhemmin nykyään, on mahtavaa voida hallita omaa päiväohjelmaansa, Obama kertoi nykyisestä päivärytmistään.

Prinssi Harry on yksi useista joulunajan vierailevista juontajista Today-ohjelmassa. Obaman haastattelun lisäksi prinssi Harryn ohjelmassa oli myös useita muita vieraita ja siinä käsiteltiin monia prinssille tärkeitä asioita.

Prinssi Harry ja Obama myös vitsailivat ohjelman aikana. Harry kysyi Obamalta sarjan pikakysymyksiä, joissa hänen piti valita kahdesta vaihtoehdosta parempi. Kävi ilmi, että Obama pitää enemmän oikeasta kuningattaresta kuin Queen-yhtyeestä ja valitsee mieluummin Valkoisen talon kuin Buckinghamin palatsin, koska sen nurmikon leikkaamisessa vaikuttaisi olevan paljon työtä.