Oikaisu brexit-tavoitteita käsitelleeseen juttuun

Toisin kuin keskiviikon lehdessä brexit-tavoitteita käsitelleessä jutussa kirjoitettiin, Eurooppa-neuvosto kokoontuu huippukokoukseen. Se on EU-jäsenvaltioiden hallitusten ja valtionpäämiesten kokous. Euroopan neuvosto puolestaan on ihmisoikeusjärjestö, jonka päämaja on Ranskan Strasbourgissa.