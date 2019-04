Oikeistopopulistit tähtäävät parlamenttiin nyt Espanjassa – Vox kampanjoi aluehallinnon ja feminismin vastustamisella

Oikeistopopulistisen Vox-puolueen johtaja Santiago Abascal (oik.) tapasi kannattajia Barcelonassa 30. maaliskuuta.

Ilkka Hemmilä

Aborttilait tiukemmiksi. Lähisuhdeväkivaltaa suitseva laki kumottava miehiä syrjivänä. Tuet pois feministijärjestöiltä.

Naisten oikeuksiin liittyvät vaatimukset ovat nousseet otsikoihin parlamenttivaaleihin valmistautuvassa Espanjassa. Teeman on ottanut käyttöön antifeministiseksi julistautuva tulokaspuolue Vox, joka tavoittelee pääsyä parlamenttiin.

Edellisvaaleissa 2016 oikeistopopulistinen Vox sai vain 0,2 prosentin äänistä. El País -lehden mukaan gallupit povaavat sille nyt viidettä sijaa 11 prosentin ääniosuudella.

Gallupien mukaan suurin puolue olisi 28 prosentin kannatuksella sosialistit, joiden johtaja Pedro Sánchez on maan nykyinen pääministeri.

Räväkkyys tapa profiloitua

Kovasta retoriikasta huolimatta naisten oikeudet eivät nouse suureksi vaaliteemaksi, uskoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Hänen mukaansa räväkät avaukset ovat Voxille tapa profiloitua uutena konservatiivipuolueena.

– Maahanmuutto ei ole ollut Espanjassa kovinkaan relevantti teema, vaikka maassa on ollut paljon maahanmuuttoa. Naisten oikeudet ovat se teema, jolla Vox on saanut näkyviä otsikoita.

Avaukset ovat olleet näkyviä, koska ne haastavat vallitsevia käsityksiä. Espanja on ollut maailman huippua naisten ja seksuaalivähemmistöjen asemaan liittyvissä kysymyksissä 2000-luvulla, Tammikko sanoo.

Myös Pedro Sánchez on pyrkinyt profiloitumaan feministinä. Hänen hallituksensa 18 ministeristä 11 on naisia. Viime metreillään hallitus on pyrkinyt toteuttamaan asetuksen, joka tasaisi asteittain äitiys- ja isyysloman määrän vuoteen 2021 mennessä.

Vahva keskushallinto Voxin mieleen

Voxin suosion juuret ovat Katalonian itsenäistymishaluissa.

Katalonian kriisin aikana vahvaa keskusvaltaa ajavat oikeistopuolueet keräsivät kannatusta. Kansallismielinen Vox ajaakin aluehallinnon purkamista.

Voxin nousu on pirstaloinut oikeistoa. Se on syönyt kannatusta konservatiiviselta Kansanpuolueelta, joka on menettänyt suurimman puolueen aseman sosialisteille.

Aiemmin myös Espanjan vasemmisto on pirstaloitunut, Tammikko huomauttaa. Kymmenen vuotta sitten Kansanpuolue ja sosialistit olivat maan ainoat suuret puolueet, mutta nyt gallupeissa viisi puoluetta kerää kukin yli 10 prosentin kannatuksen.

Hallitusneuvotteluista vaikeat

Mikään puolue ei ole saavuttamassa parlamenttiin enemmistöä. Tämä voi olla haaste Espanjassa, joka ei ole tottunut koalitiohallituksiin.

Vuoden 2015 vaalit piti uusia jo seuraavana vuonna, koska hallituksen muodostaminen ei onnistunut. Sen jälkeen maata ovat hallinneet apupuolueiden tukemat vähemmistöhallitukset.

– Myös nyt on olemassa riski, että jos koalitioita ei osata muodostaa, edessä ovat uudet vaalit, Tammikko toteaa.

Hallitusneuvotteluja vaikeuttaa se, että puoluekentän uudistumisesta huolimatta oikeisto-vasemmisto-jako on Espanjassa yhä merkittävä. Siksi vaalien voittaja ei välttämättä pääse pääministeripuolueeksi.

Espanja äänestää 28. huhtikuuta.