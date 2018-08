Oikeuslaitoksen silmukka kiristyy yhä presidentti Trumpin lähipiirissä

ANATOLY MALTSEV

STT, TAPIO PELLINEN, MIKA-MATTI TASKINEN

Washington

Käynnissä olevien tutkintojen juridinen puoli sisältää suuria riskejä Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille ja hänen lähipiirilleen, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

– Juridinen sotku selkeästi on päässyt siihen pisteeseen, jossa ihmiset Trumpin lähipiiristä ovat saaneet tuomioita asioista, joihin hän on jossakin määrin osallistunut. Tutkinta saattaa kestää jopa presidentin valtakauden yli, jolloin presidentin armahdusoikeus ei ole enää voimassa.

Tiistaina presidentin ex-asianajaja Michael Cohen sanoi oikeuden edessä, että Trump pyysi häntä presidentinvaalikampanjan aikana maksamaan hiljaiseksi kaksi naista, jotka väittivät, että heillä oli ollut suhde Trumpin kanssa. Cohen myönsi myös syyllistyneensä vero- ja pankkipetoksiin sekä kampanjarahoituksen väärinkäyttöön.

Samana päivänä myös Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort todettiin syylliseksi useisiin vero- ja pankkipetoksiin.

”Noitajahtia, ja niin Obamakin”

Keskiviikkona Trump tviittasi, että Cohenin myöntämät kampanjarahoituksen väärinkäytöt eivät olisi rikoksia. Sekä Cohen että syyttäjät ovat asiasta eri mieltä.

– Presidentti (Barack) Obamankin kampanjassa tehtiin suuri rikkomus rahoituksen suhteen, mutta se saatiin helposti soviteltua, Trump kirjoitti.

Politico-verkkolehden mukaan Obaman kampanja maksoi vuonna 2013 liittovaltion vaalitoimikunnalle 375 000 dollarin sakot muun muassa kampanjalahjoitusten kirjanpidossa huomattujen puutteiden vuoksi. Kyseiset rikkomukset olivat erilaisia kuin ne, jotka Cohen myönsi.

Trump myös jatkoi puheitaan siitä, että hänen entinen kampanjapäällikkönsä Paul Manafort olisi ”noitajahdin” uhri.

– Olen pahoilla mielin Paul Manafortin ja hänen ihastuttavan perheensä puolesta. ”Oikeuslaitos” otti muun muassa 12 vuotta vanhan verotapauksen ja painosti häntä voimakkaasti, mutta toisin kuin Michael Cohen, hän ei murtunut, eli alkanut keksiä tarinoita saadakseen aikaan sopimuksen. Kunnioitettavan rohkea mies! Trump kehui.

Trump vaikeassa välikädessä

Trumpin asema on Aaltolan mukaan tukala.

– Cohen on presidentin kannalta kaikkein huolestuttavin, koska hän tekee yhteistyötä syyttäjän kanssa ja on valmis todistamaan, että Trump on kampanjansa aikana syyllistynyt laittomuuksiin, Aaltola sanoo.

Sekä Cohenin että Manafortin oikeudenkäynnit juontuvat erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnasta.

Juridinen puoli jauhaa omalla painollaan, mutta kiinnostavampaa on Aaltolan mielestä tarkastella tuomioiden poliittista vaikutusta. Hänen mukaansa tiistaiset oikeudenkäynnit eivät kaada ”teflon-Trumpia, johon lika ei tartu”. Sen sijaan kiinnostavaa on nähdä, millaiset vaikutukset koko Venäjä-tutkinnalla on Yhdysvalloissa marraskuussa käytäviin välivaaleihin.

– Kiista on siitä, oliko presidentin pääsy presidentiksi ollut oikeutettu. Tämä on syvä tikari, joka ravistelee koko Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää. Jos republikaanit saavat välivaaleissa huonon tuloksen, se johtaa siihen, että tämä iso diili republikaanien ja Trumpin välillä murtuu, kun Trump ei pysty viemään läpi republikaanien haluamia uudistuksia. Aaltola sanoo.