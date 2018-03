Onko tämä mustavalaan lopun alku?

Kesäkuussa 2001 otettu kuva mustavalaasta, joka on sotkeutunut kalastajien köyteen Yhdysvaltain Cape Codin edustalla. Valasasiantuntijoiden kerrottiin yrittävän köyden irrottamista, mutta tiedossa ei ole, onnistuiko se.

Pohjois-Atlantilla elävää mustavalasta uhkaa sukupuuttoon kuoleminen, ellei se pysty lisääntymään paremmin kuin kuluneena talvena.

Valaan neljä kuukautta kestävä lisääntymiskausi päättyi tässä kuussa, ja tutkijat sanovat, että he eivät ole nähneet yhtään valaanpoikasta Floridan ja Georgian lisääntymisalueilla.

Yleensä emot ja poikaset pysyvät alueella huhtikuun puoliväliin asti, sanoo Barb Zoodsma, joka johtaa Yhdysvaltain kansallisen kalastuspalvelun valaansuojeluohjelmaa.

– Se mitä näen ja kuulen nyt on huolestuttavaa, hän sanoi uutiskanava CNN:lle.



– Jos emme pysty tosissamme selvittämään tätä, niin tämä saattaa hyvin olla lopun alku, hän sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

On erittäin huolestuttavaa, että poikasia ei ole nähty, sillä mustavalasta on jäljellä arviolta korkeintaan 450 yksilöä. Valas on uhanalaisten eläinten listalla, ja tutkijoiden mukaan syntymien puuttuminen ja kuolemien kasvu merkitsee sitä, että laji uhkaa hävitä.

Toivona on, että nyt tapahtui samanlainen poikkeama kuin talvella 2000, jolloin havaittiin vain yksi poikanen. Seuraavana vuonna poikasia ilmaantui 31 kappaletta.

Mustavalas synnyttää tyypillisesti Yhdysvaltain kaakkoisrannikolla joulukuun ja maaliskuun lopun välillä. Tutkijat ovat seuranneet valaiden lisääntymistä tarkkailulennoilla vuodesta 1989. Keskimäärin tänä aikana valat ovat synnyttäneet yhdestä 29:ään poikasta.

Poikaskato tuli pahaan aikaan, sillä viime vuonna Yhdysvaltain ja Kanadan rannikoille ajautui 17 kuollutta mustavalasta. Tammikuussa Virginian rannikolta löytyi yksi kuollut mustavalas.

Tutkijat löytävät useita mahdollisia syitä poikaskatoon.

Mustavalaiden syntyvyys on ollut viimeisten viiden vuoden aikana normaalia alhaisempi. Tutkijat arvioivat Pohjois-Atlantilla olevan vain noin sata lisääntymisiässä olevaa naarasta.

Valaiden ruokailualueilla Uuden-Englannin ja Kanadan rannikoilla on tavattu normaalia vähemmän valaita. Tämä johtuu siitä, että valtameren lämpeneminen on siirtänyt niiden syömän planktonin kauemmas.

Naaraspuolisten mustavalaiden on havaittu kuolevan entistä nuorempana.

– Grönlanninvalas (mustavalaan läheinen sukulainen) pystyy elämään 200 vuotta. Useimmat naarasmustavalaat kuolevan kolmekymppisinä, Zoodsman sanoi.

Tutkijat toivovat nyt, että mustavalaille olisi tullut poikasia sellaisissa paikoissa, joissa tarkkailulentoja ei olla tehty.

On myös mahdollista, että ensi vuonna koetaan taas uusi nousu syntyvyydessä. Naaraiden raskauksien välillä on vähintään kolme vuotta, joten syntymiset voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Tutkijat toivovat valaiden suojelun tehostamista esimerkiksi niin, että laivoille asetetaan nopeusrajoituksia entistä laajemmalle alueelle, missä mustavalaiden tiedetään viihtyvän.

Kalastajat kokeilevat myös köysiä, jotka katkeavat entistä helpommin siinä tapauksessa, että valas on takertunut niihin.

Suojelutoimilla on tutkijoiden mukaan kiire.