Orbán joutuu maalitauluksi EU:n parlamentissa

Seppo Ylönen

Onko tämän päivän Unkari täysiverinen demokratia ja oikeusvaltio? Kunnioittaako se niin sanottuja eurooppalaisia arvoja?

Nämä ovat kuumia kysymyksiä tänään ja huomenna Euroopan parlamentissa. Keskustelua käydään vihreän hollantilaismepin Judith Sargentinin laatiman Unkari-raportin pohjalta.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán puolustautuu raportin kovia syytöksiä vastaan tänään iltapäivällä.

Raportista äänestetään keskiviikkona. Jos enemmistö EU-parlamentin jäsenistä hyväksyy raportin johtopäätökset, käynnistää se ensimmäisen vaiheen Lissabonin sopimuksen artikla 7:n kurinpitomenettelyssä.

Puolalta luvassa tukea

Unkarille langetettavista rangaistuksista, kuten äänioikeuden väliaikaisesta menettämisestä, päättää EU-maiden valtionpäämiehistä koostuva Eurooppa-neuvosto. Orbán voi kuitenkin nukkua yönsä rauhassa, sillä Eurooppa-neuvostossa päätöksiin vaaditaan yksimielisyyttä.

Unkarin hallitus voi luottaa esimerkiksi Puolan tukeen. EU-parlamentti päätti viime toukokuussa käynnistää artikla 7:n menettelyn Puolaa vastaan. Äänet jakaantuivat 422–147.

Parlamentin keskustelu on silti kiusallinen Orbánille, joka haluaisi esiintyä suurena eurooppalaisen johtajana. Orbán näyttäisi mielellään suunnan, johon Euroopan konservatiivipuolueiden tulisi askeltaa.

Pitkä syntilista

Sargentinin raportin syntilista on pitkä.

26-sivuisessa raportissa Unkarin hallitusta arvostellaan oikeuslaitoksen itsenäisyyden poistamisesta, korruptiosta, tietosuojan rikkomisesta, sananvapauden romuttamisesta, akateemisen ja uskonnon vapauden rajoittamisesta, vähemmistöjen (romanit, juutalaiset) oikeuksien polkemisesta sekä turvapaikkaa hakevien ihmisten tylystä kohtelusta.

Unkarin hallitus on leimannut Sargentinin tuotoksen ”Sorosin raportiksi”, jolla yritetään häivyttää se tosiasia, että Orbánin äärikansallismielinen Fidesz-puolue sai viime talven vaaleissa unkarilaisten valtaenemmistön tuen politiikalleen.

Unkarilaissyntyinen miljardööri George Soros on Unkarin valtaapitäville mörkö, jonka piikkiin pistetään pakolaisvyörystä alkaen kaikki kansalaisia pelottavat asiat.

Fideszille erouhka

Vaarallisin asia Sargentinin raportista käytävässä keskustelussa on Orbánin kannalta se, että sen seurauksena Fidesz saatetaan heittää ulos EPP:stä. EPP on europarlamentin perinteisten konservatiivipuolueiden yhteistyökuvio. Suomesta siihen kuuluu kokoomus.

Paineita Fideszin erottamiseen on. Hollannin CDA-puolue esitti jo kesäkuussa, että Fidesz erotettaisiin EPP:stä. Myös eräät belgialaiset ja ruotsalaiset mepit olisivat valmiita näyttämään ovea Fideszille.

Fideszin savustaminen ulos EPP:stä on kuitenkin kaikkea muuta kuin varmaa, vaikka iso osa EPP:n mepeistä on sitä mieltä, että Unkari on rikkonut räikeällä tavalla niitä arvoja, joille unioni on rakentunut.

EPP:n baijerilainen puheenjohtaja Manfred Weber haluaa pitää Fideszin kelkassa, jotta Orbániin säilyisi jonkinlainen ote.

Asiaan saattaa tosin vaikuttaa myös ensi kevään eurovaalit. Weber tähtää EPP-puolueiden kärkiehdokkaaksi ja sitä kautta komission puheenjohtajaksi. Siihen tarvitaan mahdollisimman suuri EPP.