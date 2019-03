Order! Order! Käheä-ääninen puhemies Bercow yrittää pitää meluavan salin järjestyksessä – brittiparlamentin istunnot ovat politiikan lisäksi teatteria

Britannian parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow pitää järjestyksen istuntosalissa.

Seppo Ylönen

Britannian kaaosmainen pyristely irti EU:sta johtuu isolta osaltaan maan parlamentista, jota sitovat ikivanhat perinteet ja enemmistövaalitapa. Kompromisseja ei siellä hierota, vaan enemmistö päättää.

Normaalioloissa hallitus on enemmistöhallitus, eikä sen tarvitse neuvotella kuin omassa keskuudessa.

Theresa Mayn konservatiivihallituksella on kuitenkin vain 316 paikkaa tarvittavista 320:sta. Tästä syystä Mayn hallitus teki sopimuksen Pohjois-Irlannin protestanttien DUP-puolueen kanssa. DUP:lla on kymmenen paikkaa.

Brexit-väännössä tämä asetelma on kuitenkin murtunut. Mayn puolueen rivit rakoilevat, eikä EU-erosopimukselle tahdo löytyä enemmistöä.

Äänet lasketaan käytävillä

Brexit-äänestyksissä kansanedustajilla on vapaat kädet, mikä ei ole ollenkaan tavallista Britannian parlamentin alahuoneessa.

Normaalisti puolueiden nimeämät piiskurit pitävät huolen siitä, että kansanedustajat pysyvät puolueen määrittelemällä kaidalla tiellä. Lopputulos on näin ollen etukäteen selvä.

Asetelmaa korostaa myös istumajärjestys, joka on kuin luotu kaksipuoluejärjestelmälle: toisella puolella on hallitus, jota vastapäätä on oppositio.

EU-eroa käsittelevissä äänestyksissä on käynyt iso kuhina, kun puhemies John Bercow on pyytänyt kansanedustajia siirtymään istuntosalin ulkopuolelle oikeaan tai vasempaan käytävään sen mukaan, kannattaako vai vastustaako äänestykseen tullutta ehdotusta.

Tätä ennen Bercow on tehnyt salissa koeäänestyksen, joka suoritetaan huutamalla joko ”aye” (kyllä) tai ”no” (ei). Yleensä tästä mölinästä ei enemmistöä saa selville, joten puhemies määrää väen ahtaisiin käytäviin, missä äänet lasketaan.

Järjestystä saliin

Britannian parlamentin toiminta on paitsi vanhoihin perinteisiin sidottua, myös erittäin viihdyttävää teatteria. Väittelyt ovat kiihkeitä, vastustajat yritetään peitota purevilla kommenteilla tai huumorilla.

Puheille nauretaan, niille osoitetaan suosiota tai vastustusta. Välihuutoja kaikuu ilmassa. Kun meno kiihtyy liian villiksi, puhemies Bercow huutaa käheällä mutta kuuluvalla äänellä ”Order, Order!” eli järjestystä saliin.

Vaikka parlamenttipuheissa käytetään kovaa kieltä, ei mikä tahansa ole sallittua. Vastustajaa ei saa nimittää valehtelijaksi, ja tietyt sanat ovat kokonaan pannassa.

Puhemiehellä on suuri valta. Hän voi päättää, mitkä ehdotukset otetaan äänestykseen. Hän valitsee puheenvuoron käyttäjät, ja hän voi keskeyttää kansanedustajan puheen, jos se menee samojen asioiden toistamiseksi.