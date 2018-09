Pääministeri May: Skripalien myrkyttämisen takana on Venäjän sotilastiedustelu GRU

Simon Dawson / POOL

Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan Skripalien myrkytyksestä epäillyt kaksi Venäjän kansalaista ovat GRU:n palveluksessa ja heillä oli teolle ylemmän tahon hyväksyntä.

STT, AFP

Lontoo

Kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisen takana on Venäjän sotilastiedustelu GRU, sanoo Britannian pääministeri Theresa May. Hänen mukaansa myrkytyksestä epäillyt kaksi Venäjän kansalaista ovat GRU:n palveluksessa ja heillä oli teolle ylemmän tahon hyväksyntä.

– GRU on hyvin kurinalainen organisaatio, jolla on todella vakiintunut komentoketju. Niinpä tämä ei ollut mikään kontrolloimaton operaatio. Melko varmasti se oli hyväksytty myös GRU:n ulkopuolella, Venäjän valtion korkealla tasolla, May sanoi puhuessaan parlamentin jäsenille.

Poliisit ovat hänen mukaansa löytäneet viitteitä Novitshok-hermomyrkystä lontoolaisesta hotellista. Hotellissa asui kaksi venäläismiestä, joista Britannia on antanut eurooppalaisen pidätysmääräyksen Salisburyn hermomyrkkyiskun tutkinnassa.

Myrkyttämisestä epäillään Aleksandr Petrovia ja Ruslan Boshirovia. He saapuivat Britanniaan poliisin mukaan 2. maaliskuuta ja palasivat Venäjälle pari päivää myöhemmin. Skripalien myrkyttämisessä käytettiin harvinaista Novitshok-hermomyrkkyä.

Poliisin mukaan miehet matkustivat todennäköisesti salanimillä, joten pidätysmääräyksessä olevat nimet eivät ehkä ole heidän oikeita nimiään.

Miehet ovat saamassa syytteen myös poliisi Nick Baileyn murhayrityksestä. Hän meni Skripalien asuntoon sen jälkeen, kun isä ja tytär oli löydetty tajuttomina kaupungilta.

”Eivät merkitse meille mitään”

Venäjän mukaan epäillyt ovat sille tuntemattomia. Venäjä syytti Britanniaa manipulaatiosta ja tietojen vääristelystä.

– Median julkaisemat nimet, kuten myös heidän valokuvansa, eivät merkitse meille mitään, vakuutti Venäjän ulkoministeriön edustaja Marija Zaharova uutistoimisto Itar-Tassin mukaan.

Zaharova neuvoi Britanniaa myös ”lopettamaan julkisen syyttelyn ja tietojen manipuloinnin” ja aloittamaan tutkinnassa yhteistyön Venäjän kanssa.

Britannia syytti jo heti tapauksen jälkeen Venäjää, joka on kiistänyt kaikki syytökset. Myrkytystapaus poiki diplomaattisen kiistan, joka johti venäläisdiplomaattien karkotuksiin useista Euroopan maista, myös Suomesta.

Britannian poliisi ei ole vaatimassa Venäjältä kaksikon luovuttamista, koska se olisi Venäjän perustuslain vastaista ja siten turhaa, poliisi sanoi tiedotteessaan.

Sergei Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin Salisburyssa maaliskuussa.