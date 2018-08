Päättäjät saivat osansa Chemnitzissä vellovasta vihasta

STT, MIKA-MATTI TASKINEN

Chemnitz

Saksin osavaltion ministerit saivat torstaina kylmän suihkun saapuessaan Chemnitzin jalkapallostadionille pitämään ensi vuoden vaaleja pohjustavaa tilaisuutta. Tilaisuuteen saapuneista noin 600 ihmisestä useat olivat loukkaantuneita siitä, että heidät oli mediassa leimattu natseiksi ja äärioikeistoradikaaleiksi eikä paikallishallinto ollut näistä syytöksistä irtisanoutunut.

Ministerien puheenvuoroja edelsi tyytymättömien huutojen kuoro.

Noin 250 000 asukkaan Chemnitz nousi otsikoihin viime viikon lopulla, kun tuhansien uusnatsien ja jalkapallohuligaanien joukko osoitti mieltään. Marsseja järjestettiin sen jälkeen, kun paikallinen mies oli puukotettu kuoliaaksi sunnuntaina. Puukotuksen takia on pidätettynä 22-vuotias irakilaismies ja 23-vuotias syyrialaismies.

Protestien aikana mielenosoittajat jahtasivat ulkomaalaisilta näyttäviä ihmisiä.

Samaan aikaan, kun ministerit kuuntelivat kritiikkiä stadionin sisällä, järjestettiin ulkopuolella mielenosoitus. Saksalaismedioiden mukaan paikalle oli kerääntynyt noin 900 maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivaa mielenosoittajaa. Rasistista huutelua lukuun ottamatta mielenosoitukset sujuivat aiempia rauhallisemmin.

Saksi äärioikeiston pesäke

Saksin ministereitä kuulemaan kokoontuneessa yleisössä oli myös maltillisempia ääniä, jotka pelkäsivät, että kaupungin tapahtumat tuovat äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle tukevan kannatuksen.

AfD:n johtohahmo Alexander Gauland sanoikin perjantaina ymmärtävänsä äärioikeiston protesteja.

– Villiintyminen on ymmärrettävää tällaisen rikoksen jälkeen, Gauland sanoi viitaten puukotukseen.

Gauland kuitenkin sanoi, ettei joidenkin mielenosoittajien tekemiä Hitler-tervehdyksiä voi ymmärtää.

Saksin osavaltio on osa entistä sosialistista Itä-Saksaa. 1990-luvulta lähtien Saksissa äärioikeistolla on ollut vahva kannatus. Osa paikallisista on kuitenkin hämmästynyt mielenosoitusten seurauksena.

– Monet ovat sanoneet, etteivät he ole koskaan kokeneet sellaista vihaa ja valmiutta väkivaltaan, paikallinen muusikko Sabine Kühnrich kertoo uutistoimisto AFP:lle.