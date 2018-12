Paavi Franciscus ohjeistaa: Ei homoseksuaaleja katolisen kirkon papeiksi

Paavi Franciscus antoi uudet kommenttinsa homoseksuaalisista papeista ensi viikolla ilmestyvään kirjaan.

Lea Peuhkuri, Reuters

Homoseksuaalisten miesten ei tulisi pyrkiä katolisen kirkon papiksi. Näin sanoo paavi Franciscus tuoreessa kirjassa.

Lisäksi hänen mielestään pappien, jotka ovat aktiivisesti homoseksuaaleja, tulisi ennemmin erota viroistaan kuin elää kaksoiselämää.

Kyseessä on paavin tähän asti selkein kannanotto siihen, että selibaattiin kykenemättömien pappien tulisi lähteä kirkon viroista.

Kirjan on määrä ilmestyä ensi viikolla useilla kielillä. Espanjalainen pappi Fernando Prado haastatteli paavia kirjaansa.

Paavin mukaan homoseksuaalisuus kirkossa ”on jotain, joka huolettaa minua”.

– Homoseksuaalisuuden kysymys on hyvin vakava, paavi sanoi kirjassa.

Hänen mukaansa pappeja kouluttavien ihmisten tulisi olla varmoja siitä, että kokelaat ovat ”inhimillisesti ja emotionaalisesti kypsiä” ennen kuin heidät voidaan vihkiä papeiksi.

Tämä koskee myös naisia, jotka haluavat tulla nunnaksi. Katolisessa kirkossa sekä papit, nunnat että munkit lupaavat noudattaa selibaattia.

Katolinen kirkko opettaa, että homoseksuaalinen suuntautuminen ei ole sinänsä syntiä, mutta homoseksuaaliset teot ovat.

Paavi Franciscus sanoi, että pappien ja nunnien elämässä ”ei ole tilaa tälle”. Hän kehotti homoseksuaaleja, jotka jo ovat pappeja tai nunnia, pysymään selibaatissa ja kantamaan vastuunsa, jotta skandaaleja ei syntyisi.

Prado haastatteli paavia elokuussa.

Viimeisten yli parinkymmenen vuoden aikana on tullut esiin tuhansia tapauksia, joissa katolisen kirkon pappi on käyttänyt seksuaalisesti hyväksi alaikäisiä. Tapauksia on tullut ilmi eri puolilla maailmaa.

Nunna pelasti nuoren Franciscuksen hengen

Paavi Franciscus kertoo kirjassa myös, että määrätietoinen nunna pelasti hänen henkensä 1950-luvulla.

Franciscus, tuolloin Jorge Mario Bergoglio, opiskeli papiksi Latinalaisessa Amerikassa, kun hän sairastui keuhkokuumeeseen.

Pappisseminaarin lääkäri kuitenkin diagnosoi taudin flunssaksi sillä seurauksella, että Bergoglio kiidätettiin lopulta sairaalaan ”ollessaan kuoleman porteilla”.

Sairaalan lääkäri totesi, että kyseessä on keuhkokuume ja määräsi kahdenlaista antibioottia. Sairaalassa työskentelevällä nunnalla Cornelia Caragliolla oli kuitenkin eri mielipide.

– Heti kun lääkäri lähti, nunna määräsi kaksinkertaistamaan lääkeannoksen (…) Hän pelasti henkeni, paavi kertoo.

Muutaman kuukauden kuluttua tulevan paavin piti palata sairaalaan, koska hänen keuhkoistaan tuli poistaa osa tulehduksen vuoksi.