Painostuksen alla olleen unkarilaisyliopiston muutolle sinetti

STT, AFP

Budapest

Unkarissa painostuksen alla ollut Keski-Euroopan yliopisto (CEU) siirtää arvostetut tutkinto-ohjelmansa Wieniin ensi vuoden alussa. Taustalla on pääministeri Viktor Orbanin hallinnon kanssa käyty pitkä kiista yliopiston toimintamahdollisuuksista Unkarissa.

Suursijoittaja George Sorosin perustama yliopisto ilmoitti muuttoaikeistaan jo lokakuussa. Rehtori Michael Ignatieffin mukaan yliopisto pakotettiin lähtemään.

– Tämä on ennennäkemätöntä. Yhdysvaltalaisinstituutio on ajettu ulos maasta, joka on Nato-liittolainen, Ignatieff sanoi.

Unkarin ja CEU:n välisessä kiistassa keskeisiä kysymyksiä ovat yliopiston myöntämät yhdysvaltalaistutkinnot sekä Soros oppilaitoksen taustavaikuttajana. Vuonna 2017 Orban vei läpi lakiuudistuksen, joka yliopiston mukaan vaikeutti tutkintotoimintaa.

Kiistelty lakiuudistus on sittemmin viety EU-tuomioistuimeen.