Pohjois-Korea palautti Korean sodassa kaatuneiden jäännöksiä Yhdysvaltoihin – Trump Twitterissä: Kiitos Kim Jong-un

Osanin lentotukikohdassa Etelä-Koreassa otettiin vastaan pieniä arkkuja, joiden uskotaan sisältävän amerikkalaisia Korean sodassa kaatuneita sotilaita.

Anu Kerttula

Pohjois-Korea on pitänyt kiinni kesäkuun Singaporen-kokouksessa Yhdysvaltojen kanssa solmitusta sopimuksesta, jossa Korean sodassa kaatuneiksi epäiltyjen sotilaiden jäännöksiä aletaan palauttaa Yhdysvaltoihin.

Sota-aikana vuosina 1950–1953 kadonneiden amerikkalaissotilaiden jäännösten saaminen takaisin kotimaahan on pieni diplomaattinen voitto Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille.

– Monien vuosien jälkeen tämä tulee olemaan merkittävä hetki monille perheille. Kiitos Kim Jong-un, Trump kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvaltojen armeijakone haki jäännökset Pohjois-Korean koillisosassa sijaitsevasta Wonsanin kaupungista perjantaina. Jäännöksien uskotaan olevan sodassa kaatuneita Yhdysvaltojen sotilaita. Kaatuneet kuljetettiin Osanin lentotukikohtaan Etelä-Koreassa, jossa niille tekivät kunniaa Yhdysvaltojen, Etelä-Korean ja YK:n lippujen äärellä seisovat sotilaat.

Tukikohdassa sotilaat kantoivat hitaasti YK:n lipuilla verhotut 55 pientä arkkua lähistöllä odottaviin autoihin, yksi kerrallaan, hitaasti kävellen.

Valkoisesta talosta kerrotaan, että keskiviikkona Osanissa pidetään seremonia sodassa kaatuneiden kotiinpaluun kunniaksi. Tämän jälkeen jäännökset lennätetään Havaijille Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaisuudessa toimivan sotavankien ja sodassa kadonneiden viraston haltuun, jossa heidät yritetään tunnistaa.

Pohjois-Korean ydinaseohjelma pisti palautukset jäihin

Sotilaiden jäännösten siirto pois Pohjois-Koreasta sattui samanaikaisesti kun tuli kuluneeksi 65 vuotta siitä, kun Koreat solmivat aseleposopimuksen vuonna 1953. Maat ovat edelleen muodollisesti sodassa keskenään, sillä ne eivät ole allekirjoittaneet rauhansopimusta.

Korean sodassa katosi arviolta 7 700 Yhdysvaltojen sotilasta. Heistä arviolta 5 300 katosi alueella, joka on nykyään Pohjois-Korea.

Vuosina 1996–2005 Pohjois-Korea palautti 400 Korean sodassa kaatunutta Yhdysvaltoihin. Yhteistyö katkesi kun Pohjois-Korea alkoi kasvattaa ydinaseohjelmaansa. Yhdysvallat perusteli tuolloin yhteistyön lakkauttamista turvallisuussyillä.

Katse kääntyy kohti ydinaseneuvotteluita

Sotilaiden jäännösten palautusten jälkeen toivotaan, että Pohjois-Korea jatkaa neuvotteluita maan ydinaseohjelmasta.

Kesäkuun huippukokouksessa Singaporessa Trump ja Kim julistivat sopineensa työskentelystä ydinasevapaan Korean niemimaan saavuttamiseksi, mutta tähän mennessä Pohjois-Korea ei ole esittänyt yksityiskohtia siitä, miten se voitaisiin tehdä.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on sanonut, että ydinaseneuvottelut voivat saada uutta pontta nyt kun sotilaiden jäännöksiä on palautettu. Koreat ovat myös sopineet maiden armeijoiden tapaamisesta ensi viikon tiistaina. Kokouksessa on tarkoitus keskustella maiden välisten jännitteiden purkamisesta.