Pohjois-Korean diktaattorin veljen murhaoikeudenkäynti etenee – tuomari määräsi naiset vastaamaan syytteisiin

Kim Jong-namin murhasta epäiltyjä vietnamilaista ja indonesialaista naista odottaa kuolemantuomio, jos heidät todetaan syyllisiksi Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin veljen Kim Jong-namin murhaan. Malesian rikoslain osan 302 mukaan murhaan syyllinen saa kuolemantuomion.

Anu Kerttula

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin velipuoli Kim Jong-nam murhattiin helmikuussa 2017 Kuala Lumpurin lentokentän lähtöselvityksessä. Aseena käytettiin maailman tappavinta kemiallista asetta, VX-hermomyrkkyä. Kimin kasvoille hierottiin myrkkyä ja hän kuoli 20 minuutin kuluttua.

Murhan toteutti kaksi naista, joiden roolia myrkkyattentaatissa on sittemmin selvitelty oikeusistuimissa Malesiassa.

Syytetyt saapuivat torstaina Kuala Lumpurin laitamilla sijaitsevaan oikeustaloon käsiraudoissa. Luotiliiveihin pukeutuneita syytettyjä saattoi raskaasti aseistettu poliisi.

Oikeudenkäynnissä nähtiin uusi käänne, kun tuomari Azmi Ariffin määräsi oikeudenkäynnille jatkoa ja haluaa naiset vastaamaan syytteisiin.

Puolustus toivoi, että epäiltyjen kuuleminen olisi vapauttanut heidät kaikista syytteistä.

Jos heidät todetaan syyllisiksi, heitä odottaa kuolemantuomio.

Puolustuksen mukaan naiset ovat pelinappuloita

Indonesialainen ja vietnamilainen nainen olivat puolustuksensa mukaan tulleet houkutelluiksi salajuoneen. Puolustuksen mukaan naisia käytettiin pelinappulana murhassa, joka on sen mukaan poliittisesti motivoitunut.

Tuomarin mukaan naisten käytös ennen ja jälkeen tapahtumaa ei tue puolustuksen kantaa. Hän haluaa esimerkiksi selityksen sille, miksi toinen epäillyistä ryntäsi pesemään käsiään hyökkäyksen jälkeen, kirjoittaa The Guardian -lehti.

He ovat puolustuksen mukaan luulleet osallistuvansa japanilaisen tosi-tv-sarjan Youtube-jaksojen kuvauksiin. The Guardianin mukaan naiset ovat kertoneet, että pilasarjan idea oli yllättää henkilö hieromalla liuosta heidän kasvoihinsa. Toinen epäillyistä on kertonut saaneensa satoja dollareita aiemmista samankaltaisista piloista Kuala Lumpurissa sijaitsevissa ostoskeskuksissa.

Syyttäjän mukaan murha on hyvin suunniteltu salaliitto

Tuomari Ariffin ei usko naisten tarinaan, sillä kuvausryhmää ei ole löydetty. Tuomari tukee syyttäjän näkemystä, jossa murha oli hyvin suunniteltu salaliitto naisten ja neljän tällä hetkellä vapaana olevan pohjoiskorealaisen välillä.

Syyttäjä on esittänyt, että pohjoiskorealaiset ovat kouluttaneet naiset tekemään salamurhan.

Puolustuksen mukaan syyttäjä on toimittanut vain aihetodisteita ja että molemmat naisista ovat syyttömiä syntipukkeja ja että todelliset pohjoiskorealaiset syylliset ovat paenneet murhan jälkeen maasta.

– En voi sulkea pois sitä, että kyseessä oli poliittinen salamurha. Tästä huolimatta, en voi vahvistaa tätä tietoa, Ariffin sanoi.

Naisten oikeudenkäynnit jatkuvat marraskuun ja helmikuun välillä.