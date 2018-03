Puolet EU:n jäsenmaista tehnyt päätöksen venäläisdiplomaattien karkotuksista – Suomesta karkotetaan yksi diplomaatti

STT, EEVA NIKKILÄ-KIIPULA

Helsinki

Epäyhtenäinen EU ilmoitti maanantaina vastatoimista Britanniassa tehtyyn hermomyrkkyiskuun. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan puolet eli 14 unionin jäsenmaata on ilmoittanut karkottavansa venäläisdiplomaatteja. Suomesta karkotetaan yksi diplomaatti.

Presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan olisi ollut parasta löytää sellainen ratkaisumalli, joka olisi kelvannut kaikille EU:n jäsenmaille.

– Sellaista ei kuitenkaan syntynyt, niin päädyimme täällä kotimaassa siihen, että Suomi on tässä noin 20 (venäläisdiplomaatteja karkottavan) maan joukossa mukana, Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä maanantaina.

Presidentti Niinistö muistutti, että Britannian Salisburyssa käytettiin ensimmäisen kerran Euroopassa kemiallista asetta toisen maailmansodan jälkeen. Viime viikolla Eurooppa-neuvosto totesi, että hyvin todennäköisesti Venäjä on teon takana.



– Eikä tämän jälkeen ole ilmennyt vastasyytäkään tälle olettamalle. Niinpä sitten päätimme yhtyä siihen varsin laajaan eurooppalaiseen ja Euroopan unionin maiden käsitykseen, että tästä johtuen karkotetaan yksi venäläinen diplomaatti, Niinistö lisäsi.

Presidentin mukaan vastatoimi on lähellä vastavuoroisuutta, joten odotettavissa on todennäköisesti suomalaisdiplomaatin karkotus Venäjältä.

Karkotukset ovat ”viesti Venäjälle”

Kymmenien venäläisten diplomaattien karkotus useista maista on viesti Venäjälle, joka pitää pilkkanaan kansainvälistä oikeutta, sanoi Britannian pääministeri Theresa May parlamentissa Lontoossa.

– Olemme saaneet solidaarisuuden osoituksia ystäviltämme ja kumppaneiltamme EU:ssa, Natossa, Amerikassa ja muualla. Yhdessä olemme lähettäneet viestin, että emme suvaitse Venäjän jatkuvia yrityksiä pitää pilkkanaan kansainvälistä oikeutta ja horjuttaa arvojamme, May sanoi.

Diplomaattien karkotuksen taustalla on ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julija Skripalin myrkytys. Heidät löydettiin 4. maaliskuuta tiedottomina penkiltä Salisburyssa. Kumpikin on edelleen koomassa sairaalassa. Iskussa käytetty hermomyrkkytyyppi on kehitetty entisessä Neuvostoliitossa.

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti maanantaina vastaavansa samalla mitalla ”provosoivaan eleeseen”. Venäjä kiistää kaiken osallisuutensa iskuun.

Julkistus on ”poikkeuksellinen toimi”

Presidentti Sauli Niinistö sanoi maanantain tiedotustilaisuudessa, että vuoropuhelu Venäjän kanssa jatkuu kaikesta huolimatta.

– Saattaa olla, että se on entistäkin tärkeämpää. On syytä keskittää aika paljon voimia siihen, että repeävä kuilu lännen ja Venäjän välillä alkaisi pikku hiljaa asettua toiseen asentoon. Nyt mentiin huonompaan pitkälle juuri tuon kemiallisen aseen käytön vuoksi.

Suomessa päätöstä jouduttiin Niinistön mukaan miettimään monelta kantilta. Sen sijaan kysymykseen, oliko Suomi asiassa puun ja kuoren välissä, presidentti vastasi, ettei ”ole kovin ahtaalta tuntunut”.

Myös pääministeri Juha Sipilän mukaan diplomaatin karkotuspäätös perustui perusteelliseen harkintaan. Hän kertoo Theresa Mayn esittäneen lisää todisteita Venäjän osallisuudesta Salisburyn tapaukseen.

– Päätös (diplomaatin karkotuksesta) ei ollut helppo. Suomessahan ei karkotuspäätöksiä normaalisti julkisteta, joten tällainen julkistettu päätös on poikkeuksellinen toimi Suomellekin, Sipilä sanoi.