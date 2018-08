Putin säteili Aleksander Barkovin ja muiden kiekkotähtien kanssa – kalasteli ensin Niinistön luottamusta Sotshin vesillä

Alexey Nikolsky / Kremlin Pool

Vladimir Putin kokosi hyväntekeväisyysottelun punaisen joukkueen pelaajat ryhmäkuvaan kanssaan. Tamperelainen NHL-tähti, Florida Panthersin Aleksander Barkov on kuvassa äärimmäisenä vasemmalla.

Maarit Uber

Sotshi

Venäjän media panee parastaan Suomen presidentin jo palattua kotiin. Valtiollinen tietotoimisto ja propagandamylly Sputnik välittää kuvia jääkiekko-ottelusta, jossa presidentti Vladimir Putin poseeraa riehakkaasti yhdessä upporikkaiden KHL- ja NHL-tähtien kanssa. Ryhmäkuvasta voi tunnistaa muiden muassa tamperelaispelaaja Aleksander Barkovin.

Liki myyttiset mitat valtionmediassa saa myös presidenttien tapaaminen.

Ryhmä delfiinejä saattoi presidentti Putinia ja Sauli Niinistöä koko matkan ja tuli välillä aivan lähelle alusta. Näin kuvailee venäläinen uutistoimisto RIA Novosti puolentoista tunnin risteilyä, jonka presidentit tekivät Mustallamerellä Putinin Tshaika-aluksella keskiviikkona illansuussa.

Presidentit paistattelivat päivää venäläismedian saamien kuvien perusteella aluksen yläkannella, joten he tuskin näkivät delfiineitä ainakaan kovin tarkasti. Suomalaiskuvaajia ei alukselle päästetty, eikä risteilyosuudesta kerrottu medialle etukäteen lainkaan. Presidenttien laivalla puimista asioista ei ole kerrottu julkisuuteen mitään jälkikäteenkään.

RIA Novostin mukaan presidentit nauttivat Venäjän kesäpääkaupungiksikin mainitun Sotshin hämärtyvän rantaviivan katselemisesta. Rantaviivaa riittää ihailtavaksi, sillä Sotshi on Venäjän pisin kaupunki. Kaupunki ulottuu lähes 150 kilometrin matkalle Mustanmeren rannikkoa myötäillen.

Kahden kesken englanniksi

Tosi asiassa presidenteillä tuskin jäi juurikaan aikaa pimenevän rantaviivan tuijotteluun. Niinistö ja Putin käyttivät puolitoistatuntisen risteilyn tehokkaaseen kahdenväliseen keskusteluun.

Presidentit kävivät laivakeskustelun englanniksi ilman tulkkeja, mikä on Putinin tapauksessa poikkeuksellista. Putin ei yleensä sano englanniksi muuta kuin kohteliaisuudet, sillä hänen englantinsa ei ole läheskään yhtä sujuvaa kuin toinen vieras kieli saksa, jota hän puhuu vaivatta.

Vieraan kielen käyttäminen samaa kieltä sujuvammin puhuvan vastapuolen kanssa vaatii luottamusta vastapuoleen. Paremmin kieltä puhuva keskustelukumppani voi halutessaan dominoida ja ohjailla keskustelua toivomaansa suuntaan, koska osaa kieltä paremmin. Putinille poikkeuksellisen kielivalinnan voi tulkita esimerkiksi siten, että hän haluaa alleviivata luottavansa Niinistöön.

Putin keskusteli myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa kahden kesken viime kuussa Helsingissä. Tuolloinkin keskustelun kieli oli Trumpin kielitaidon tuntien englanti. Trump oli englannin natiivipuhujana kielen puolesta ylilyöntiasemassa, mutta keskusteluja seurannut tiedotustilaisuus osoitti, että Putin vei häntä rallienglannillaankin kuusi nolla.

Nato-kritiikki irrallaan Suomesta

Sotshin merellinen tunnelma ja aurinko loivat Putinille keskiviikkona otolliset olosuhteet yrittää lisätä Niinistön häntä kohtaan tuntemaa luottamusta. Putin pohjusti asiaa lehdistötilaisuudessa myötäilemällä myhäillen useita Niinistön aloitteita, jotka liittyivät muun muassa ympäristöön ja arktiseen alueeseen.

Niinistö saattoi astua Putinin laivaan levollisin mielin, sillä Putin ei varsinaisesti syyttänyt Suomea mistään lehdistötilaisuudessa. Suomea ei mainittu nimeltä edes silloin, kun Putinin ilme tiukkeni ainoan kerran hänen kommentoidessaan puolustusministerinsä Sergei Shoigun aiempaa lausuntoa Venäjän vastatoimista Suomen ja Ruotsin Nato-puolustusyhteistyön seurauksena. Ainoastaan Nato sai siinä yhteydessä kovaa ryöpytystä.

Putin suitsi kielenkäyttöään tällä kertaa poikkeuksellisen paljon. Hänen esiintymistään saattoi luonnehtia jopa vieraskoreaksi.

Venäläismedia sen sijaan tarttui hanakasti juuri lehdistötilaisuuden Nato-osuuteen. Muun muassa Venäjän valtion tiedotuslehti Rossiskaja gazeta on jatkanut asiasta uutisointia vielä torstainakin. Naton uhka on Venäjällä sisäpoliittisesti tärkeä kysymys, joka on esillä harva se päivä.

Niinistö on Putinille tärkeä

On loogista, että Putin haluaa pitää mahdollisimman hyvät suhteet Niinistöön, joka on ollut valmis tapaamaan häntä säännöllisesti huolimatta EU-pakotteista ja suhteiden kylmenemisestä monien muiden EU-johtajien kanssa. Putin tarvitsee tahoja, jotka ovat valmiita vuoropuheluun tilanteessa kuin tilanteessa. Niinistön kiinnostavuus ja merkitys muiden EU-johtajien silmissä puolestaan kasvaa jokaisen Putinin kanssa käydyn kahdenkeskisen keskustelun myötä.

Putin kertoi ennen risteilyä pidetyssä lehdistötilaisuudessa aikovansa keskustella Niinistön kanssa risteilyn aikana ainakin Ukrainasta. Mustameri oli niille keskusteluille sopiva paikka, sillä Venäjän valloittama Krim sijaitsee samalla suunnalla.

Putin kiiruhti risteilyn jälkeen takaisin residenssilleen ottamaan vastaan Valko-Venäjän itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa. Urheilukatsomossa hänen vierellään nähtiin kansainvälisiä jääkiekko- ja urheilujohtajia. Presidentti Niinistö lensi takaisin Suomeen jo keskiviikkoiltana.