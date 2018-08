Raivaustyöt Genovan siltaturman jäljiltä jatkuvat – viranomaiset uskovat etsivänsä jopa 20:tä kadonnutta

LUCA ZENNARO

Romahtaneen sillan raunioissa epäillään olevan vielä jopa 20 ihmistä.

STT, AFP

Genova

Italiassa Genovassa sortuneen Morandin sillan raunioissa uskotaan olevan loukussa ihmisiä kymmenestä kahteenkymmentä, arvioi paikallinen syyttäjä. Asiasta kertoo uutistoimisto Ansa. Kadonneiden kunnosta ei ole tietoa.

Kuolleiden määrä oli iltapäivällä tarkentunut 38:aan. Lisäksi 16 ihmistä on loukkaantunut, ja heistä osa on kriittisessä tilassa. Kuolleiden joukossa on kolme lasta.

– Olimme epäonnekkaita eilen illalla, emmekä löytäneet yhtäkään ihmistä. Jatkamme edelleen etsintöjä raunioiden onkaloissa, joista eläviä tai kuolleita voisi löytyä, kommentoi pelastustyöntekijä Emanuele Gissi uutistoimisto AFP:lle.

Gissi kertoo, että työtä tehdään puskutraktoreiden ja nostokurkien avustuksella.

– Yritämme osittaa suuret sillan kappaleet, jonka jälkeen siirrämme niitä nostokurjen avulla ja lähetämme etsintäkoirat raunioihin.

Pelastustyöntekijän mukaan raivaus on vaarallista, sillä sillan rauniot ovat epävakaat.

Morandin silta kulki noin 50 metrin korkeudessa. Romahtaessaan se vei mukanaan kymmeniä autoja. Mukaan mahtuu myös hämmästyttävä selviytymistarina.

– Ajoin sillalla. Yhtäkkiä näin sillan edessäni romahtavan ja tipuin autoni kanssa, entinen ammattijalkapalloilija Davide Capello kertoi Sky TG24 -kanavalle.

Capello selvisi monen kymmenen metrin putouksesta säikähdyksellä.

”Onnettomuus olisi voitu välttää”

Italialaisen infrastruktuuriyhtiö Atlantian osakkeen arvo on tänään laskenut lähes neljänneksen Milanon pörssissä. Pääosa Atlantian tulovirrasta tulee sen omistamasta Autostrade-yhtiöstä, joka vastasi Morandin sillan ja Italian moottoritieverkoston kunnossapidosta.

Kaupankäynti Atlantian osakkeilla oli keskeytetty noin tunnin ajan, ja palatessaan markkinoille osakkeen arvo oli kutistunut 24 prosenttia. Osakkeen arvo oli jo tiistaina hienoisessa laskussa. Eilen Milanon pörssi oli suljettu kansallisen vapaapäivän vuoksi.

Italian hallitus osoitti keskiviikkona syyttävällä sormella Autostradea ja kertoi, että se irtisanoo sopimuksen yhtiön kanssa. Hallitus on aikeissa sakottaa yhtiötä 150 miljoonan euron sakolla sopimusrikkomusten vuoksi.

Turmapaikalla eilen vierailleet italialaisministerit syyttivät Autostradea siitä, että se olisi sillan kunnossapidon sijaan siirtänyt tiemaksut yhtiön omistajien taskuun. Varapääministeri Luigi Di Maion mukaan onnettomuus olisi ollut vältettävissä. Yhtiö on torjunut syytökset.