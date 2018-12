Ranska voi harkita jopa hätätilan julistamista, jotta uusilta mellakoilta vältyttäisiin

Reuters

Ranska harkitsee hätätilan julistamista, jotta erityisesti Pariisin mielensosoitukset eivät entisestään pahenisi. Polttoaineveron korottamisesta ja korkeiksi koetuista hinnoista liikkelle lähteneet keltaliivien mielenosoitukset ovat yltyneet mellakoiksi, joissa on loukkaantunut jo yli sata ihmistä.

Mielenosoitukset ovat suuntautuneet myös suosiotaan menettänyttä presidentti Emmanuel Macronia vastaan.

Ranskan hallinnon tiedottaja Benjamin Griveaux on kertonut, että Ranskan valtiojohto harkitsee kaikkia keinoja mellakoiden välttämiseksi. Myös hätätila voi uutistoimisto Reutersin mukaan olla vaihtoehto, jotta viranomaiset saisivat lisää valtuuksia.

Mielenosoituksiin on osallistunut naamioituneita nuoria miehiä, joilla on ollut metallitankoja ja kirveitä mukanaan. Useita autoja ja rakennuksia on sytytetty palamaan. Lisäksi kauppoja on ryöstetty.

Mielenosoittajat ovat ottaneet väkivaltaisesti yhteen poliisin kanssa ja poliisi on yrittänyt hajoittaa väkivaltaisia mielenosoituksia muun muassa kyynelkaasulla ja vesitykeillä.

Mielenosoituksilla on myös vaikutusta Ranskan talouteen, sillä liikkuminen maassa on hankalaa.