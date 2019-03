Reuters: Muellerin johtopäätös poliittinen voitto Trumpille – Venäjä-yhteyksien tutkinta kesti lähes kaksi vuotta

Presidentti Donald Trump palaamassa Valkoiseen Taloon Floridasta sunnuntaina sen jälkeen, kun Muellerin raportin tulokset oli julkistettu.

Tanja Nuotio

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tiimi ei löytänyt riittävästi todisteita Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kampanjan ja Venäjän välisistä yhteyksistä vuoden 2016 presidentinvaalikampanjassa.

– Se merkitsee poliittista voittoa Trumpille. Tämä on merkittävä virstanpylväs hänen presidenttikaudellaan, kun hän valmistautuu vuoden 2020 presidentinvaaleihin, kirjoittaa uutistoimisto Reuters.

Trump vaati nopeasti ”täydellistä vapautusta”, kun taas demokraatit ilmaisivat tyytymättömyytensä lopputulokseen. The New York Timesin mukaan demokraatit painottavat, että on jatkettava vielä sen tutkimista, onko presidentti estänyt oikeudenmukaisuutta.

– Mueller ei löytänyt salaliittoa ”huolimatta useista venäläisten henkilöiden tarjoamista avustuksista Trump-kampanjassa”, tiivistelmän tehnyt oikeusministeri William Barr totesi The New York Timesin mukaan.

Muellerin tutkimus kesti kaikkiaan 22 kuukautta eli melkein kaksi vuotta.

Trump sai tiedon Muellerin raportin tuloksista golf-kentällä Floridassa Palm Beachilla sunnuntai-iltapäivällä paikallista aikaa.

– On häpeä, että maamme joutui käymään läpi tämän. Ollakseni rehellinen, on häpeä, että presidentti on joutunut käymään läpi tämän, Trump kommentoi.

The New York Times kirjoittaa, että Trumpin mukaan tämä oli nyt täydellinen vapauttaminen. Lehden mukaan Barrin yhteenveto lainasi Muellerin mietinnöstä kuitenkin, että ”vaikka tässä mietinnössä ei päätellä, että presidentti on syyllistynyt rikokseen, se ei myöskään vapauta häntä.”