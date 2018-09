Rohingya-kriisistä raportoineet Reutersin toimittajat tuomittiin Myanmarissa seitsemäksi vuodeksi vankeuteen

LYNN BO BO

Tuomari maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa katsoi, että Wa Lone, 32, ja Kyaw Soe Oo, 28, rikkoivat siirtomaa-ajalta peräisin olevaa valtionsalaisuuslakia, kun he keräsivät luottamuksellisia asiakirjoja rohingya-kriisistä uutisoidessaan.

STT, AFP

Yangon

Kaksi uutistoimisto Reutersin toimittajaa on tuomittu seitsemäksi vuodeksi vankeuteen Myanmarissa. Tuomarin perustelun mukaan toimittajien katsottiin rikkoneen valtionsalaisuuslakia, kun he raportoivat rohingya-kriisistä.

Jo ennen oikeudenkäyntiä tapaus on aiheuttanut paheksuntaa ja se on nähty hyökkäyksenä median vapautta vastaan. Tapaus on saanut suurta huomiota, sillä Myanmar on viime vuosina ottanut horjuvia askeleita demokratian suuntaan.

YK, EU ja USA paheksuvat

Reuters vaatii maan hallitukselta kiireellistä korjausta tuomioon. Reutersin mukaan syytökset ovat valheellisia ja niiden tavoitteena on pelotella vapaata lehdistöä.

– Tämä on surullinen päivä Myanmarille, Reutersin toimittajille Wa Lonelle ja Kyaw Soe Oolle sekä lehdistölle kaikkialla, Reutersin päätoimittaja Stephen J. Adler sanoi tiedotteessa.

YK:kin vetosi toimittajien vapauttamisen puolesta.

– Toimittajien pitäisi saada palata perheidensä luo ja jatkaa työtään toimittajina. Vetoamme edelleen heidän vapauttamisensa puolesta, YK:n Myanmarin-päällikkö sanoi.

Toimittajien vangitsemista ovat arvostelleet myös muun muassa EU ja Yhdysvallat.

– Tämä on syvästi harmillista kaikille, jotka ovat taistelleet täällä kovasti lehdistönvapauden puolesta, Yhdysvaltain Myanmarin-suurlähettiläs totesi.

Joukkopako alkoi vuosi sitten

Rohingya-kriisi alkoi elokuussa 2017. Myanmarin turvallisuusjoukot aloittivat operaation rohingya-sissejä vastaan Rakhinen osavaltiossa, mikä johti lopulta 700 000 rohingya-muslimin joukkopakoon naapurimaa Bangladeshiin. Myanmarin armeijan on kerrottu syyllistyneen muun muassa murhiin, raiskauksiin ja tuhopolttoihin.

YK on kutsunut Myanmarin toiminta etniseksi puhdistukseksi.

Nyt vankeuteen tuomitut toimittajat pidätettiin joulukuussa, kun he olivat tutkimassa viime vuoden syyskuussa tapahtunutta kymmenen rohingya-muslimin surmaamista Inn Dinin kylässä Rakhinessa.

Myanmarin armeija on kutsunut Inn Dinin tapahtumaa yksittäistapaukseksi.

Suu Kyin maine heikkenee yhä

Toimittajien vankeustuomio heikentää entisestään Myanmarin siviilihallinnon johtajan, Nobelin rauhanpalkinnon aikoinaan saaneen Aung San Suu Kyin kansainvälistä imagoa. Aikanaan ihmisoikeuksien ja lehdistönvapauden puolustajana pidetyn Suu Kyin maine maailmalla on jo ryvettynyt rohingya-kriisin aikana, kun hän on pidättäytynyt kritisoimasta armeijan toimia rohingya-vähemmistöä kohtaan. Suu Kyin on katsottu vain myötäilleen armeijan linjaa.

Suu Kyi on pysynyt hiljaa myös toimittajien oikeudenkäyntiprosessin aikana.

Amerikkalaisdiplomaatti Bill Richardson, joka vielä hiljattain kuului Suu Kyin luotettuihin, kertoi ettei tällä ollut halua auttaa Reutersin toimittajia, kun Richardson nosti asian esiin.

– Suu Kyi vastaus oli täynnä suuttumusta, hän kutsui toimittajia pettureiksi, Richardson kertoi.