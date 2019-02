Ruotsalaisteini Greta Thunberg sai ilmastolupauksen EU:lta – Juncker haluaa budjetissa joka neljännen euron menevän ilmastotoimiin

Kuusitoistavuotias Greta Thunberg (keskellä) vaati poliitikkoja ottamaan ilmastonmuutoksen tosissaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean istunnossa torstaina.

EU:n pitäisi panna satoja miljardeja euroja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun seuraavan vuosikymmenen aikana.

Näin vastasi Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ruotsalaisen 16-vuotiaan Greta Thunbergin puheeseen Brysselissä torstaina. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Thunberg aloitti viime syksynä protestin, josta on tullut maailmanlaajuinen koululaisten liike ilmastonmuutosta vastaan.

Juncker käytti osan puheestaan arvostellakseen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, joka luottaa ilmastoskeptikkoihin esimerkiksi neuvonantajinaan.

– Joka neljäs euro EU:n budjetissa menee ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin seuraavassa talousarviossa 2021–2027, Juncker kertoi ehdotuksestaan EU:n budjetiksi Reutersin mukaan.

– Trump ja hänen ystävänsä uskovat, että ilmastonmuutos on jotain, joka on juuri keksitty ja joka on ideologinen käsite, mutta… jotakin vaarallista on jo tapahtumassa.

Belgiassa ilmastomarsseja jo seitsemättä kertaa

Greta Thunberg oli saapunut Brysseliin osallistuakseen koululaisten mielenosoitukseen.

Belgiassa monet lapset ja nuoret ovat jääneet pois koulusta yhden päivän ajaksi viikossa osoittaakseen mieltä. Maassa on järjestetty ilmastomarsseja jo seitsemän viikon ajan.

Torstaina yli 10 000 koululaista marssi eri puolilla Belgiaa, muun muassa Brysselissä ja Länsi-Belgian Gentissä.

Thunbergin mukaan nuoret eri puolilla maailmaa haluavat poliitikkojen ottavan tutkijoiden varoitukset tosissaan.

– Yhdistykää tieteen taakse, se on meidän vaatimuksemme. Puhukaa tutkijoille, kuunnelkaa heitä, Thunberg sanoi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean istunnossa Reutersin mukaan.

Donald Trump on epäillyt tiedettä, joka todentaa ilmastonmuutoksen. Hän ilmoitti vuonna 2017 aikomuksensa vetää Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta, joskin sopimuksesta ei voi irtaantua ennen kuin vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen.