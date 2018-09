Ruotsissa 65-vuotiaalla elinikä kahdeksan vuotta suomalaisnaisia ja miehiä pitempi

Eurooppalaisten keskimääräinen elinikä pidentynyt vuodella viidessä vuodessa. Maiden välillä isot erot. Tupakointi, alkoholi, ylipaino ja rokottamattomuus ongelmina.

Eurooppalaisten elinikä on pidentynyt vuodella vuosien 2010-2015 välisenä aikana. Maiden välillä on isot erot. Korkein eliniän odote on ruotsalaisnaisilla, 83,1 vuotta, kertoo terveysjärjestö WHO:n tutkimus.

