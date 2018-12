Ruotsissa toistaa sataa kranaattihyökkäystä – erittäin korkea määrä maalle, joka ei ole sodassa

STT, TT

Tukholma

Kranaattihyökkäyksien määrä Ruotsissa on kasvanut voimakkaasti vajaassa kymmenessä vuodessa. Hyökkäyksissä on kuollut kaksi ihmistä ja toistasataa on haavoittunut, kertoo SVT.

– Kyseessä on erittäin korkea määrä maalle, joka ei ole sodassa, sanoo jengirikollisuuteen erikoistunut rikoskomisario Gunnar Appelgren.

Vuosina 2011–2018 Ruotsissa räjähti yhteensä 116 kranaattia. Räjähdyksistä vajaat puolet, 46 kappaletta, tapahtui Tukholmassa. Toiseksi eniten räjähti Malmössä, 27 kranaattia. Kolmantena oli Göteborg 13 kranaatilla. Luvut ovat peräisin Tulevaisuustutkimuslaitoksen ja Malmön yliopiston yhteistutkimuksesta.

Viimeisen kahden vuoden aikana hyökkäysten määrä on vähentynyt, mutta on silti edelleen korkealla tasolla. Syytä juuri kranaattien käyttämiseen hyökkäyksissä tutkijat eivät osaa sanoa.