Salamat sytyttäneet uusia metsäpaloja Ruotsissa

STT, TT

Tukholma

Metsäpalojen runtelemassa Ruotsissa pelätään, että ennustettu ukkossää sytyttää tänään uusia metsäpaloja. Etelä-Ruotsissa Västervikin kunnassa salamat sytyttivät jo illalla viisi metsäpaloa. Myös navakoituvien tuulten pelätään hankaloittavan tilannetta.

– Puuskittaiset ja nopeasti suuntaa vaihtavat tuulet vaikeuttavat palontorjuntaa, sanoo meteorologi Malva Lindborg Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitokselta.

Ukkossateet voisivat auttaa sammuttajia, mutta sateiden ennustetaan jäävän paikallisiksi. Ruotsiin on ennustettu lämmintä ja kuivaa säätä myös ensi viikolle.

Metsäkoneet etenemistä estämässä

Tällä hetkellä Ruotsissa on yli 40 metsäpaloa. Lukumäärällisesti tilanne on helpottanut eilisestä, jolloin paloja oli yli 80. Osa niistä on saatu rajattua, mutta esimerkiksi Ljusdalin kunnassa Gävleborgin läänissä tulipalo on levinnyt yön aikana kaksi kilometriä. Palon etenemistä yritetään estää metsäkoneilla raivattavien katkaisuväylien avulla.

Metsäpalot kattavat Ruotsissa yli 20 000 hehtaarin alueen. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan niiden takia. Tilanne on edelleen pahin Keski-Ruotsissa Gävleborgin, Jämtlandin ja Taalainmaan lääneissä.