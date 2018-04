Satakunta kuollut myrkkyviinaan Indonesiassa

STT, AFP

Jakarta

Ainakin 90 ihmistä on kuollut myrkkyviinaan Indonesiassa, kertoivat viranomaiset tiistaina. Ainakin yhdelle alueelle on julistettu hätätila. Poliisin mukaan uhrimäärä saattaa vielä nousta, sillä kymmeniä ihmisiä on sairaalassa kriittisessä tilassa myrkkyviinan vuoksi.

Uhreja on Jakartassa, Länsi-Jaavan maakunnissa ja Papualla. Ainakin yhdeksän ihmistä on pidätetty epäiltynä tappavan viinan myynnistä.

Vaikka Indonesia on muslimivaltio, alkoholia myydään suurkaupungeissa. Viinaa kuitenkin verotetaan rankasti, minkä vuoksi köyhät työläiset ostavat usein laitonta pontikkaa. Katukauppiaat sotkevat usein omiin viinoihinsa mitä sattuu, ja lopputulos voi olla tappava.