Saudi-Arabiassa alkoi oikeudenkäynti naisaktivisteja vastaan – heidät otettiin kiinni juuri ennen naisten ajokiellon raukeamista

Viime toukokuussa naisten ajokiellon kumoamiseen valmistauduttiin Saudi-Arabiassa muun muassa ajosimulaattoreilla. Samassa kuussa viranomaiset ottivat kiinni aktivisteja, jotka olivat kampanjoineet ajokiellon kumoamisen ja mieshuoltajuuden lakkauttamisen puolesta.

Lea Peuhkuri, Reuters

Saudi-Arabiassa alkoi oikeudenkäynti naisaktivisteja vastaan keskiviikkona. Tapaus on herättänyt paljon kysymyksiä ihmisoikeuksien tilasta maassa.

Yli kymmenen aktivistin joukko otettiin kiinni viime toukokuussa ennen kuin maa päästi naiset ajamaan autoa kesäkuussa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

Syytettyinä ovat muun muassa Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan ja Hatoon Al-Fassi.

Heistä Loujain al-Hathloul kampanjoi näkyvästi naisten ajo-oikeuden ja mieshuoltajuuden lopettamisen puolesta.

Al-Hathloul on pidätetty kahdesti aiemmin. Esimerkiksi vuonna 2014 hän oli säilössä 73 päivää sen jälkeen, kun hän yritti ajaa Saudi-Arabiasta Arabiemiirikuntiin.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”fi”><p lang=”en” dir=”ltr”>Loujain is a freedom fighter in <a href=”https://twitter.com/hashtag/SaudiArabia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#SaudiArabia</a>. In a society where women’s movement & behaviour are controlled by men, she chose a different route. She’s a fierce woman who made a fierce choice & paid the price with her freedom. Support her this <a href=”https://twitter.com/hashtag/IWD2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#IWD2019</a> <a href=”https://t.co/2Se6hQjea5″>https://t.co/2Se6hQjea5</a></p>— Amnesty International (@amnesty) <a href=”https://twitter.com/amnesty/status/1103587594250735616?ref_src=twsrc%5Etfw”>7. maaliskuuta 2019</a></blockquote>

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tviittasi al-Hathloulista viime viikolla naistenpäivänkunniaksi.

– Loujain on vapaustaistelija Saudi-Arabiassa, Amnesty International muistutti.

Al-Nafjan ja Al-Yousef puolestaan osallistuivat naisten ajokiellon vastaiseen protestiin vuonna 2013. Lisäksi Al-Yousef teki vuonna 2016 vetoomuksen, joka tähtäsi mieshuoltajuuden lakkauttamiseen. Naisten täytyy maassa pyytää miessukulaisensa lupa elämänsä suuriin päätöksiin.

Ihmisoikeusaktivistien mukaan osaa kiinniotetuista pidetään eristyksessä. Lisäksi heitä kidutetaan sähkösokeilla, ruoskimalla ja seksuaalisesti.

Saudi-Arabia on kieltänyt syytökset.

EU vaatii vapauttamista

Saudi-Arabian yleinen syyttäjä sanoi viime vuonna pidätysten aikaan, että viisi miestä ja neljä naista otettiin kiinni, koska heitä epäiltiin maan intressien vahingoittamisesta ja tuen tarjoamisesta vihollismielisille ulkomailla.

Valtion mediassa syytetyt leimattiin pettureiksi ja ”suurlähetystöjen agenteiksi”.

Al-Hathloulin veli tviittasi myöhään tiistaina, että oikeudenkäynti oli siirretty rikosoikeudesta erikoisoikeuteen, jossa käsitellään terrorismijuttuja. Kyseiseen oikeuteen tuodaan juttuja usein myös poliittisin syin.

Viime viikolla yli 30 maata, mukaan lukien koko EU, vaati Saudi-Arabian hallintoa vapauttamaan aktivistit.

Lisäksi Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt ovat nostaneet aktivistit keskusteluun Saudi-Arabian viranomaisten kanssa viime vierailuillaan.

Aktivistit ja diplomaatit ovat päätelleet, että aktivistien pidätyksillä Saudi-Arabian hallinto pyrkii miellyttämään konservatiiveja.

Maassa osa konservatiiveista vastustaa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin ajamia sosiaalisia uudistuksia.

Kruununprinssi on kosiskellut länsimaita, jotta ne tukisivat hänen uudistuksiaan. Prinssin maine kuitenkin tahriintui pahasti, kun saudiagentit tappoivat toimittaja Jamal Khashoggin Istanbulissa viime lokakuussa.

Viimeisen kahden vuoden aikana Saudi-Arabiassa on pidätetty kymmeniä muita aktivisteja, intellektuelleja ja pappeja. Pidätykset kielivät pyrkimyksistä tukahduttaa oppositiota.